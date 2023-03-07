Dünya Altılı Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor

Türkiye dün Altılı Masa’nın ortak adayını açıklamasından sonra seçim atmosferine girilmeye başlandı… 6 Şubat’ta meydana gelen korkunç deprem sonrasında bölgeyi ayağa kaldırmak için çalışmalar devam ederken dün gece Altılı Masa olarak da bilinen muhalefet bloğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında birleştiklerini duyurdu.

CHP liderinin bu yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı aday olarak açıklanması uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Bloomberg, “Sessiz siyasetçi seçimde Erdoğan’ın karşısına çıkacak” başlığını manşetlerine taşıdı.

BLOOMBERG: SESSİZ SİYASETÇİ

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, internet sitesinin manşetlerine Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yayınladı. Haberde, “Sessiz siyasetçi, Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak” başlığı kullanılırken, “Ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yarışacak. Muhalefet, seçimi kazanması durumunda gelenek dışı politikalardan geri dönme sözü verdi” ifadelerine yer verildi.

Haberde, “Türk siyasetçiler ana muhalefet partisinin liderini iki ay sonra yapılacak seçimlerde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkararak tanıdık bir yüzün sallantılı bir seçim kampanyasını tersine çevirerek ülkeyi en uzun süre yöneten Erdoğan’ın koltuğunu almaya çalışacak” denildi. Altılı Masa’nın geçen hafta çökme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtilirken Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çekici yorumlar yapıldı.

Haberde, “74 yaşındaki Kılıçdaroğlu yumuşak konuşan bir bürokrat ve eğitimli bir ekonomist. Son 13 yıldır CHP’yi yönetiyor. Altılı Masa, Erdoğan’ın 5 yıl önce getirdiği başkanlık sistemine karşı olduklarını açıkladı” denildi.

THE GUARDIAN: KİTABİ BÜROKRAT

İngiliz The Guardian gazetesi de, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak, “6 partili muhalefet koalisyonu, Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıl süren liderliğine karşı kitabi bürokratı öne çıkardı” ifadelerine yer verdi.

The Guardian’daki haberde, “74 yaşındaki ekonomistin Erdoğan’ın karşısında siyasi karizması olmadığı eleştiriliyor. Bu seçimler geçen ay yaşanan ve Türkiye’de 45 binden fazla insanın öldüğü depremler sonrasında eleştirilerin hedefinde olan Erdoğan ve partisi AKP karşısında nadir bir fırsat sunuyor” denildi.

NEW YORK TIMES: ZORLUKLARLA KARŞILACAK

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’ta da dikkat çekici bir haber-analiz yayınlandı… Haberde, “Muhalefet partileri Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayı seçti” başlığı kullanılırken, “Kılıçdaroğlu ve temsil ettiği muhalefet, büyük, iyi organize edilmiş bir parti yapısının desteğine sahip olan ve mesajını yaymak için devlet unsurlarını değerlendirebilecek Erdoğan’ı yenme yolculuğunda zorlukla karşılaşacak” denildi.

New York Times, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Haberde, muhalefet bloğu içerisinde geçen hafta yaşanan gerilimin kafa karışıklığı yarattığı da belirtildi.

WSJ: KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLEN YETKİLİ KARŞISINDA ADAY OLDU

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili bir haber yayınladı. “Türkiye’de muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimlere giriyor. Kılıçdaroğlu, depremleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında olan yetkili karşısında seçime girecek” denildi.

Wall Street Journal kapsamlı bir analiz yayınladı.

Haberde, “Türkiye’deki muhalefet partileri pazartesi günü depremler sonrasında eleştirilerin odağında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tarihi bir seçim kampanyası için yaşlı siyasetçi Kılıçdaroğlu’nu seçti. 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP’yi en uzun süre yöneten isim oldu” yorumu yapıldı.

Haberde, “Muhalefet çevrelerinde Türkiye demokrasisini yeniden oturtmak için yorulmadan çalışan ve saygı duyulan bir isim. Fakat Kılıçdaroğlu, şahsi karizma eksikliği dolayısıyşa zayıf adaylardan biri olarak görülüyor” denildi.

ALJAZEERA’DAN “KILIÇDAROĞLU KİMDİR” ANALİZİ

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera da kapsamlı bir haber yayınladı. “Türkiye muhalefetinin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kim?” başlığıyla yayınlanan yazıda, “Sosyal demokrat, iki parti arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına muhalefet bloğunun adayı olarak çıktı. Deneyimli sosyal demokrat siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı oluşturulan ittifakın 5 partisinin desteğini aldı” ifadesi kullanıldı.

YUNAN MEDYASINDAN ÇARPICI BENZETME

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Türkiye’de altılı masanın adayı ve Erdoğan’a karşı programı belli oldu” başlığını kullandı. Gazete, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerinin tepki çektiğini yazdı.

Yunan medyası Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili dikkat çekici yorumda bulundu.

Gazete, “6 Şubat’ta meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde zemini sarstı” yorumunu yaptı. Gazetede, “Altılı muhalefet bloğu cuma günkü dağılmadan sonra bir araya geldi ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığı duyurdu” denilirken son dakikada yapılan görüşmeler ile birlikte muhalefet bloğunun 5’ten sonra 6’ya ulaştığına dikkat çekildi.

LE MONDE: MUHALEFET BİRLEŞMEYİ BAŞARDI

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde da kapsamlı bir haber yayınladı. “Türkiye’de Mayıs ayında yapılacak seçimler için muhalefet Erdoğan karşısında birleşmeyi başardı” başlığı kullanıldı.

Fransız medyası gelişmeye yer verdi.

Haberde, “Aylar süren müzakereler ve hatta son günlerdeki psikodrama sonrasında Kılıçdaroğlu aday gösterildi. Son dakikada taraflar anlaştı ve “Altılı Masa” olarak da bilinen Millet İttifakı Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi” denildi.