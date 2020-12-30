Dünya Aşı Haberiyle Sevinirken Ünlü Doktordan Endişe Veren Korona Uyarısı Geldi

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkesinde henüz "kötü"nün yaşanmadığını ve daha kötü bir korona virüs dalgasının görüleceğini açıkladı. ABD'de aralık ayında 63 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği.



Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici" dedi. Yılbaşı nedeniyle ailelerin akşam yemeğinde çok sayıda insanla buluştuğuna dikkat çeken Fauci, "Yetersiz havalandırma ve sirkülasyon, işte o zaman başınız virüsle belaya giriyor." şeklinde konuştu.



ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Pfizer-BioNTech aşısı ABD'de kısa süre önce uygulanmaya başlanmıştı.