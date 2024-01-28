Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu'nun Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'nda önemli görev

Esen Bahadır ve Cansu Karşılı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu'nun Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle denetleyici üye olarak seçildi.

Esen Bahadır ve Cansu Karşılı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu'nun Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle denetleyici üye olarak seçildi.

Lisbon'da gerçekleşen bu önemli toplantıda, KKTC'yi ve Kız İzci Örgütü Derneği'ni başarıyla temsil ettiler.

Ayrıca, 2024'te Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Workshop'un tanıtım sunumunu gerçekleştirdiler ve bu etkinlikte Kız İzci Örgütü Derneği olarak yer aldılar. Uluslararası alanda olumlu bir karşılamaya maruz kalan delegasyon, broşürlerini dağıtarak etkinliği duyurdular.

Esen Bahadır, "Çocuk ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Türkiye'nin bu uluslararası platformda gösterdiği etkileyici performans, gelecekteki projeler için umut vaat ediyor.