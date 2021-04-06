  • BIST 1.433
  • Altın 454,355
  • Dolar 8,1558
  • Euro 9,6280
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Dünya Bankası Başkanı Malpass: Borç erteleme süresi uzatılsın

» »
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, geçen yıl başlatılan Borç Ödeme Erteleme Girişimi’nin süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.
Dünya Bankası Başkanı Malpass: Borç erteleme süresi uzatılsın

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgını kaynaklı krizin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, geçen yıl başlatılan Borç Ödeme Erteleme Girişimi’nin süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

G20 ülkeleri geçen yılın sonuna doğru yaptıkları açıklamalarda, Borç Ödeme Erteleme Girişimi (Debt Service Suspension Initiative – DSSI) kolaylığının süresini 2021 Haziran ayına kadar uzatabileceklerini duyurmuşlardı.

 

Malpass, G20 ülkelerinden gelecek böyle bir adımın, en yoksul ülkelerin, kaynaklarını salgının yarattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kullanmalarına yardımcı olacağının altını çizdi.

 

Malpass’ten ülkelere teşekkür

 

Malpass ayrıca, DSSI kapsamında 2020 sonuna kadar 5.0 milyar dolarlık kaynak oluşturulmasına katkı yapan ülkelere teşekkür etti ve Haziran sonuna kadar 7.3 milyar dolarlık yeni bir kaynak oluşturulabileceğini vurguladı.

Malpass daha önce yaptığı bir açıklamada da, G20 ülkelerinin, dünyada yoksulluğun daha da derinleşmesini önlemek için borç ertelemesi gerektiğine dikkat çekmişti.

 

Avrupa’dan çok taraflılığa ve borçların hafifletilmesine katkı

 

Avrupa Birliği (AB) geçen Kasım ayında, G20 ülkelerinin Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi’ne 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı.

 

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Kasım ayındaki açıklamasında, “Bugün Avrupa, çok taraflılığa ve borçların hafifletilmesine önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

 

Gentiloni, Uluslararası Para Fonu (IMF) borç erteleme fonuna yaptıklarını katkının, düşük gelirli ülkelerin borç yükleriyle başa çıkmaları konusundaki çabalarını desteklemekteki “kararlılıklarının bir başka göstergesi” olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Sert düşüşler yaşanıyor!02 Nisan 2021 Cuma 08:12
  • Dövizlerden ani düşüş!01 Nisan 2021 Perşembe 10:51
  • Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Kurlardan ani düşüş!01 Nisan 2021 Perşembe 08:13
  • Döviz ve Altın güne nasıl başladı?31 Mart 2021 Çarşamba 08:09
  • Dolar ve eurodaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor30 Mart 2021 Salı 14:26
  • Dolar fiyatı bir günde 35 kuruş arttı30 Mart 2021 Salı 11:20
  • Döviz kurları güne sert yükselişle başladı30 Mart 2021 Salı 08:07
  • Dolar/TL, 8,08 Seviyelerinden İşlem Görüyor29 Mart 2021 Pazartesi 12:16
  • Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Hemen faiz indirilecek' önyargısı doğru değil29 Mart 2021 Pazartesi 09:35
  • Döviz ve Altın güne nasıl başladı?29 Mart 2021 Pazartesi 08:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti