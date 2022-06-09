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Dünya Bankası: dünya ekonomisi yeniden tehlikede

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Dünya Bankası (WB), bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a indirerek, birçok ülkenin büyük olasılıkla negatif büyümelerle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Dünya Bankası: dünya ekonomisi yeniden tehlikede

Salı günü yapılan basın açıklamasında, “Ukrayna’daki savaş, artan enflasyon ve yükselen faiz oranları arasında küresel ekonomik büyümenin 2022’de düşmesi bekleniyor” denildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, “Düşük ve orta gelirli ekonomiler için potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı sonuçlarla birlikte, ortalamanın üzerinde enflasyon ve ortalamanın altında büyümenin birkaç yıl sürmesi muhtemel. Bu, dünyanın 1970’lerden beri görmediği bir fenomen” dedi.

Raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6’dan yüzde 3,4’e, 2023 yılı tahmini de yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye indirildi. Söz konusu ülkelerin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4,4 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, Türkiye için 2022 büyüme tahmininin yüzde 2,3, 2023 için yüzde 3,2 ve 2024 için yüzde 4 olduğu bildirildi.

Dünya Bankası, Ocak 2022’de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022’de yüzde 2 ve 2023’te yüzde 3 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

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