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Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir

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Dünya Bankası Başkanı, koronovirüs yüzünden 60 milyon kadar insanın "aşırı yoksulluğa" itilebileceğini söyledi. David Malpass, hükümetler salgınla mücadele ederken küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5 azalmasını beklediğini belirtti.
Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir

Dünya Bankası Başkanı, koronovirüs yüzünden 60 milyon kadar insanın "aşırı yoksulluğa" itilebileceğini söyledi.

David Malpass, hükümetler salgınla mücadele ederken küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5 azalmasını beklediğini belirtti.

Bu durum, şimdiden milyonlarca kişinin işlerinden olmasına, işletmelerin batmasına ve daha yoksul ülkelerin asıl büyük darbeyi almasına yol açtı.

Malpass "Milyonların geçim kaynağı yok oldu ve dünya genelindeki sağlık sistemleri baskı altında. Tahminimiz, 60 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itileceği yönünde. Bu durum, yoksulluğu azaltma programlarında üç yıldır elde ettiğimiz tüm kazanımların yitirilmesi demek" diye konuştu.

Dünya Bankası "aşırı yoksulluğu" kişi başına günlük 1,90 ABD Doları'ndan az (12.90 TL) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor.

Dünya Bankası, yoksul ülkelere krizle başa çıkabilmeleri için 160 milyar dolar hibe ve düşük faizli kredi imkanı sağlıyor.

Malpass, dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapan 100 ülkeye acil yardım yapıldığını belirtti.

Ancak Malpass "Dünya Bankası önemli ölçüde kaynak sağlıyor ama bu yeterli olmayacak" dedi.

'Ticari bankalar borçları ödemeli'

Malpass ayrıca ticari bankaların, yoksul ülkelerin borçlarını erteleme konusunda ayak sürümesinden hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve "Bunun yavaş izlemesinden üzgünüm. Ticari bankalar genel anlamda, en yoksul ülkelerden bile ödeme alıyorlar ve bu alanda daha hızlı hareket edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yoksul ülkelerin G20 ülkelerine olan borç ödemelerinin bu yıl sonuna kadar ertelenmesi için bir program üzerinde çalışıyordu.

Bu arada, JP Morgan Bankası'nın Genel Müdürü Jamie Dimon koronavirüs salgınının daha adil bir toplum yaratmak için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

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