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Dünya Bankası, salgın kredisini onayladı: Türkiye'ye 100 milyon dolar

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Dünya Bankası, salgın kredisini onayladı: Türkiye'ye 100 milyon dolar
Dünya Bankası, salgın kredisini onayladı: Türkiye'ye 100 milyon dolar

Dünya Bankası, Kovid-19 pandemisi için Türkiye'ye önemli bir krediyi onayladı. 24 Nisan'da onaylanan kredinin miktarı 100 milyon dolar olarak açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi için Dünya Bankası (World Bank) Türkiye'ye önemli bir krediyi onayladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 24 Nisan’da onaylanan kredinin miktarı 100 milyon dolar olarak açıklandı.

Dünya Bankası’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredi, Türkiye’nin Kovid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlandı. Onaylanan Acil Kovid-19 Sağlık Projesi, Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonu'nun bir parçasını oluşturdu.

Kredi iki farklı bileşenden oluşuyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak 100 milyon dolarlık kredi, Kovid-19 pandemisinin yayılma hızını kesmek ve sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluşuyor.

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Birinci bileşen olan 98 milyon dolarlık kredi dilimi 'Acil Kovid-19 Müdahalesi' için kullanılacak. Burada Kovid-19 salgınından etkilenen vakaların teşhisi ve triajı için sağlık sisteminin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla, test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve ön safta sunulan hizmetler için ihtiyaç duyulan cihazların temini; yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının tanısı ve tedavisi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ve malzemelerin finansmanı yoluyla hastalık yönetiminin ve tedavisinin desteklenmesi gibi amaçlar hedefleniyor.

 

İkinci bileşen olan 2 milyon dolarlık Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme dilimi projenin uygulanması ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynakları ile idari kaynaklarını destekleyecek.

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