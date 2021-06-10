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Dünya Bankası, Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi verilmesini onayladı

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Dünya Bankası, Türkiye'ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı krediyi onayladı.
Dünya Bankası, Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi verilmesini onayladı

Dünya Bankası, Türkiye'ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı krediyi onayladı.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren Türkiye, Dünya Bankası'na deprem güçlendirme, enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırma alanlarında kullanılmak üzere 400 milyon dolar tutarında iki ayrı kredi başvurusu yaptı.

Dünya Bankası, yaptığı değerlendirmede Türkiye'ye kredi verilmesini onayladı. Açıklama Dünya Bankası tarafından gece yarısında yapıldı.

 

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