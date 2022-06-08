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Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek destek

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Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladı. Yeni finansmanın hükümet ve sosyal hizmet görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi için kullanılacağı öğrenildi.
Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek destek

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, yeni finansmanın Dünya Bankası’nın harekete geçirdiği toplam 4 milyar doları aşan destek paketinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Söz konusu fonun yaklaşık 2 milyar dolarının harcandığı belirtilen açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun ülkedeki kamu harcamalarına destek olmak amacıyla Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladığı aktarıldı.

Hükümet ve sosyal hizmet görevlilerinin ücretleri ödenecek

Yeni finansmanın hükümet ve sosyal hizmet görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi için kullanılacağı öğrenildi.

Yeni kaynak için İngiltere, Hollanda, Litvanya ve Letonya’dan sağlanan finansman garantilerinden yararlanıldığı ifade edilen açıklamada, kaynağın, İtalya’dan gelen paralel finansman ve Çoklu Donör Güven Fonu’na yapılan katkılarla da desteklendiği aktarıldı.

“Ukrayna ve halkına sürekli destek sağlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu’nun devam eden savaş karşısında Ukrayna ve halkına sürekli destek sağladığını belirtti.

Malpass, “Mali desteği harekete geçirmek ve Ukraynalıların sağlık hizmetlerine, eğitime ve sosyal korumaya erişmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli finansman araçlarımızın esnekliğinden yararlanmak için bağış yapan ülkelerle birlikte çalışıyoruz” dedi.

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