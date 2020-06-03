  • BIST 108.800
  • Altın 371,914
  • Dolar 6,7162
  • Euro 7,5386
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Dünya bankası'ndan kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı

» »
Dünya bankası'ndan kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı
Dünya bankası'ndan kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.

Bankanın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun analitik bölümleri yayımlandı.

Raporda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğine işaret edildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, "Halk sağlığını korumak için gereken önlemler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde derin resesyona neden olarak halihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye zarar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zayıf sağlık sistemine sahip gelişmekte olan ülkelerde ekonomileri küresel ticaret, turizm ve emtia ihracatına dayalı olanların özellikle zorluk yaşayacağına dikkati çekilen raporda, enerji ihraç eden ülkelerin halk sağlığı krizinin yanı sıra petrol gelirlerindeki düşüşle bile mali pozisyonlarının kötüleştiği aktarıldı.

"ÜRETİM VE VERİMLİLİĞİ AZALTACAK"

Raporda, "Salgın; uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu, küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. Bu etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacak." ifadeleri kullanıldı.

Acil politika önlemlerinin sağlık sistemlerini desteklemesi, salgının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki kısa vadeli etkisini hafifletmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, salgının uzun vadeli büyüme beklentileri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için kapsamlı reform çabalarına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin petrol talebinde de benzeri görülmemiş bir düşüşe, petrol stoklarında artışa ve mart ayında petrol fiyatlarında rekor düzeyde bir düşüşe neden olduğu hatırlatıldı.

Diğer ülkelerde olduğu gibi enerji ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin de benzeri görülmemiş bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulanan belirtildiği raporda, bu ülkelerin mali pozisyonlarının petrol fiyatlarında yaşanan düşüşten önce kötüleştiği aktarıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankaları neden para basıyor?04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21
  • Dolar 7 liranın üzerine yükseldi28 Nisan 2020 Salı 17:04
  • IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi21 Nisan 2020 Salı 08:43
  • IMF’den COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı Perşembe 16 Nisan 202016 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • Dolarda yükseliş sürüyor; 6,90'ın üzerine çıktı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:21
  • IMF Başkanı: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana en sert ekonomik küçülmeye sebep olacak09 Nisan 2020 Perşembe 16:10
  • IMF'nin Küresel Belirsizlik Endeksi, Koronavirüs salgınıyla tarihin en yüksek seviyesinde07 Nisan 2020 Salı 19:20
  • Dünya Bankası'ndan Gelişmekte Olan Ülkelere Kovid-19 Desteği03 Nisan 2020 Cuma 09:37
  • Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu: “Ekonomik zorlukların aşılması için dört paket hazırlandı”02 Nisan 2020 Perşembe 15:52
  • Dövizde son durum ne?31 Mart 2020 Salı 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti