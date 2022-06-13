  • BIST 2.527,48
  • Altın 1013.9
  • Dolar 17.2499
  • Euro 18.0182
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPozitif Düşünme Yöntemleri!

Dünya Bankası’ndan Türkiye açıklaması: 20 yılda 150 milyar dolar tasarruf önerisi

»
Dünya Bankası’ndan Türkiye açıklaması: 20 yılda 150 milyar dolar tasarruf önerisi
Dünya Bankası’ndan Türkiye açıklaması: 20 yılda 150 milyar dolar tasarruf önerisi

Raporda Türkiye’nin mevcut gidişatı tersine çevirmek ve 2053 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü yerine getirmek için yapması gereken önemli değişiklikler arasında yer aldı.

Dünya Bankası’nın Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma (CCDR) raporunda, Türkiye için, “Uygun eylemleri uygulaması halinde önümüzdeki 20 yıllık dönemde 146 milyar dolarlık tasarruf sağlama potansiyeline sahip” denildi.

YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADILAR

Rapor, net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünün maliyetlerini ve faydalarını araştıran bir strateji ortaya koymayı amaçlıyor.

Raporda elektrik sektörünün derin bir şekilde karbonsuzlaştırılması, bina ve ulaştırma sektörlerinde enerji verimliliği ve elektrifikasyonun sağlanması ve sanayi ve tarımda karbon ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması çağrısında bulunularak, “Bunlar, dünyanın en fazla karbon salınımına sahip 17’nci ülkesi olarak Türkiye’nin bu gidişatı tersine çevirmek ve 2053 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü yerine getirmek için yapması gereken önemli değişiklikler arasında yer almaktadır” denildi.

Bulgulara göre Türkiye’nin sıfır emisyon için 2022-2040 döneminde 165 milyar dolar yatırım gerektiriyor. Maliyetin yarısını özel sektörün üstlenmesi bekleniyor. Raporda ilave yatırımların, 150 milyar dolara yakın ekonomik katkı düşünüldüğünde “nispeten küçük” olduğuna da dikkat çekildi.

PARİS ANLAŞMASI VURGUSU

Dünya genelinde başka birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye de iklim değişikliğinin getirdiği aşırı hava olayları yaşandığını vurgulayan, Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, geçtiğimiz yıl Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın onaylanmasıyla birlikte, Türkiye’nin bu krizle mücadele etme sürecinde küresel topluluğa katıldığını hatırlattı.

Türkiye’nin Nisan 2016’da imzaladığı Paris anlaşması geçen yıl Ekim ayında devreye aldı. Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesi seviyelerin 2 derece üzeri ile sınırlamayı, sıcaklık artışının mümkünse 1.5 derecede kalmasını hedefliyor. Bu kapsamda sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

ÖNCELİKLİ EYLEMLER HATIRLATILDI

Rapora göre ülkenin karbon emisyonlarını azaltma çabalarında kilit önem taşıyan sektörler arasında, elektrik, bina ve ulaştırma, sanayi, ormancılık ve arazi kullanımı yer aldı.

Raporda, öncelikli eylemler arasında yerli kömür üretim ve tüketimine yönelik sağlanan maliyetli desteklerin sona erdirilmesi, yeni kömür santrallerinin yapımının durdurulması ve bunun yerine yenilenebilir enerjinin desteklenmesi yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metropoll anketi: Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan yüzde 40'ı göremiyor12 Haziran 2022 Pazar 17:35
  • TC Dışişleri’nden Fransa’da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama12 Haziran 2022 Pazar 12:52
  • Kulisler hareketlendi;AKP-MHP, rakip aday için 5 ihtimal konuşuluyor12 Haziran 2022 Pazar 11:48
  • Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım12 Haziran 2022 Pazar 11:29
  • TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı11 Haziran 2022 Cumartesi 16:57
  • NATO açıkladı: Türkiye’nin itirazlarına rağmen…10 Haziran 2022 Cuma 21:59
  • TC Bakanı Akar: Yunanistan düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor10 Haziran 2022 Cuma 19:36
  • Kanser ilaçlarını da içeren 83 ilaç geri ödeme listesine alındı10 Haziran 2022 Cuma 17:19
  • CHP'de Kılıçdaroğlu kulisleri: Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak10 Haziran 2022 Cuma 12:11
  • Sırbistan'a kimlikle seyahat 'kısa süre içinde başlayacak'10 Haziran 2022 Cuma 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti