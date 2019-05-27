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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 500 milyon avro finansman

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Dünya Bankası kentlerde sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’ye 500 milyon avro finans verilmesini onayladı.
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 500 milyon avro finansman

Dünya Bankası ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi’ kapsamında 2016 ve 2018’deki kredilere ek olarak Türkiye’ye 500 milyon avro daha ek finansman verilmesi kararını onayladı

Kurumun açıklamasında “Sürdürülebilir Şehirler Programı, ilgilenen belediyelerin öncelikli yatırımları için finansmana erişimlerini sağlayarak ve vatandaşlarına daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olarak Türkiye’nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini arttırmayı amaçlar” deniliyor.

Dünya Bankası tarafından cuma günü yayımlanan bültene göre finansman toplu ulaşım, su dağıtımı, atık yönetimi, enerji verimliliği, itfaiye hizmetleri ve sosyal hizmetler alanındaki belediye yatırımlarında kullanılacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, “Türkiye’nin büyüyen şehirleri giderek artan iklim ve afet riskleri ile karşı karşıya. Bu risklere karşı gerekli hizmetleri sağlamak ve Türk vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek için çok çeşitli altyapı tesislerinin sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde tesis edilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir Şehirler Projesi için sağlanan bu ek finansman yoluyla Türkiye’nin şehirlerinin sundukları hizmetleri artırmalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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