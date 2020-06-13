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Dünya Barış Endeksi 2020: Türkiye Avrupa'da en az barışın olduğu ülke

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Dünya Barış Endeksi 2020: Türkiye Avrupa'da en az barışın olduğu ülke
Dünya Barış Endeksi 2020: Türkiye Avrupa'da en az barışın olduğu ülke

Dünya genelinde 163 ülkenin barışçıllık seviyesini ölçen 2020 Küresel Barış Endeksi yayımlandı. Araştırmaya göre dünya genelinde barış azaldı, Türkiye ise 150'nci sırada yer aldı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından bu yıl 14'üncüsü hazırlanan raporda ülkelerdeki barış seviyesini ölçmek için 23 faktör değerlendiriliyor. Bu etkenler, "Toplumsal Güvenlik", "İç ve Dış Çatışmalar" ve "Askerileşme" olarak üç ana başlık altında inceleniyor.

Covid-19 salgını gölgesinde yayımlanan 2020 Küresel Barış Endeksi, salgına rağmen son bir yılda ortalama barışçıllığın yüzde 0,34 azaldığını gösteriyor. Bu kapsamda son 12 yılda 9'uncu defa dünya barışı azaldı.

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