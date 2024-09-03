"Dünya Barış Günü" iki toplumlu etkinlikle kutlandı

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, saat 19.30’da Dayanışma Evi önünde yapıldı.

“Kıbrıs’ta barış ve çözüm” ile “savaşa hayır, barışa evet” pankartları açılan etkinlikte “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganı atıldı; ortak açıklama okundu ve kültürel etkinlikler yapıldı.

LİDERLERE ÇAĞRI...

Etkinlikte okunan ortak açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum Liderler “BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonla Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmasına bağlılıklarını elle tutulur bir biçimde yeniden teyit etmeye” çağrıldı.

Gerginlikler, saldırganlık ve uluslararası ilişkilerdeki savaş çığırtkanlıklarının, insanlığı silahlanma yarışını yoğunlaştırmaya ittiğine, korkunç ve öngörülemez sonuçlara yol açacak genel bir emperyalist çatışma tehlikesini artırdığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın her iki halk için de dramatik sonuçlara neden olmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, ABD ve NATO müttefiklerinin desteğiyle İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadınlar ve çocuklar olmak üzere on binlerce masum Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlanan barbarca suçlar işlemeye ve bombardımanlara devam ettiğine de dikkat çekildi.

İsrail devletinin uyguladığı ablukanın Filistinlileri ilaca, suya, gıdaya ve elektriğe erişimden mahrum bıraktığı ve durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsrail'in Filistinlilere karşı canice saldırısına son verilmeli, rehineler serbest bırakılmalı ve ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasının önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler olarak bizler, Filistin halkına karşı sürdürülen soykırımı kınıyor ve bölgede barış ve güvenliği sağlayacak BM kararlarına dayanan bağımsız bir devlet hakkı konusunda Filistin halkına dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz. Ortadoğu'da gerilimin tırmanması ve bölgede halklar açısından hesaplanamaz sonuçlara yol açabilecek şekilde savaşın genelleşme tehlikesi artık apaçık görünür durumdadır.”

Örgütlerin, Doğu Akdeniz'e yığılmaya başlayan emperyalist güçlerin Kıbrıs'ı savaş operasyonlarına herhangi bir şekilde dâhil etmelerine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası istikrarsızlık ve bunun içerdiği tehlikelerin barış mücadelesine katılımı gerekli kıldığı belirtildi.

"KIBRIS SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR"

Harcamaların silahlanma için değil, eğitim, sağlık, sosyal politikalar için yapılması talep edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için Kıbrıslı emekçilerinin ortak mücadelesi tüm dünya halklarının dünya barışı için verdiği geniş mücadelenin bir parçasıdır. Örgütlerimiz, adadaki bölünmenin kesinleşmesinin giderek daha da görünür hale geldiği koşullarda, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerde yıllardır süregiden durgunluktan ve diyaloğun yokluğundan duydukları yoğun endişeyi dile getirmektedirler. İki lideri, BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyonla Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmasına bağlılıklarını elle tutulur bir biçimde yeniden teyit etmeye çağırıyoruz. Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler Crans Montana'da kalınan yerden ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi ile bugüne kadar varılan yakınlaşmalar kabul edilerek derhal yeniden başlatılmalı ve sonuç alınana kadar devam etmelidir.”