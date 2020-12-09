  • BIST 1.349
  • Altın 468,914
  • Dolar 7,8196
  • Euro 9,4840
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Dünya Barış Konseyi delegasyonundan Venezuela seçimleri açıklaması

» »
Venezuela'daki meclis seçimlerine gözlemci olarak katılan Dünya Barış Konseyi delegasyonu, 'Dünyanın en demokratik ve özgür seçimlerine tanıklık ettik' açıklamasında bulundu.
Dünya Barış Konseyi delegasyonundan Venezuela seçimleri açıklaması

Dünya Barış Konseyi'nden (WPC) bir delegasyon, Venezuela'da geçtiğimiz pazar gerçekleşen seçimlere gözlemci olarak katıldı.

Seçimlere ilişkin açıklama yapan delegasyon, "Dünyanın en demokratik ve özgür seçimlerine tanıklık etmek, bizim için ilham verici bir fırsat oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bir Dünya Barış Konseyi (WPC) delegasyonu, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) daveti üzerine ülkeyi ziyaret ederek 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Meclis Seçimleri'ndee uluslararası gözlemci olarak yer aldı. Dünyanın en demokratik ve özgür seçimlerine tanıklık etmek, bizim için ilham verici bir fırsat oldu.

ABD, Avrupa Birliği'nin emperyalist devletleri ve Latin Amerika'daki karşı devrimci müttefikleri (Lima Grubu) tarafından Simon Bolivar'ın vatanında Bolivar Devrimi ve Venezuela hükümetini gayrimeşru kılmak ve devirmek amacıyla tekrarlanan darbe girişimleri, sabotajlar, kumpaslar ve insanlık dışı ablukaların ardından Venezuela'nın devrimci halkı, ülkenin içişlerinde tek karar sahibi olma hakkını kararlılıkla savunduğunu, ülkeye yönelik tüm emperyalist, antidemokratik ve insanlık dışı baskı ve dış müdahalelerin olduğu dönemde bir kez daha gösterdi.

Delegasyonumuz, 6 Aralık'ta Caracas'ta bulunan birçok seçim merkezindeki oylama sürecini gözlemleme fırsatı buldu. Tanık olduğumuz şey, heyecanla oy vermek için bekleyen insanların tüm bu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturduğu, seçim görevlilerinin kendini işine oldukça adamış ve yardımsever olup, yurttaşlara oy verme konusunda etkili ve şeffaf bir yolla yardımcı olduğu ve yetkililerin seçmenleri Covid-19 virüsünden korumak için tüm önlemleri aldığıydı. Bu seçim, oylamaya katılımın büyük olduğunu ve seçimlere katılan partilerin çeşitliliğini açık bir şekilde doğrulamış oldu. Bu seçim, Venezuela'da "başkanlık diktatörlüğü ve "demokrasi eksikliği" olduğuna yönelik özellikle ABD hükümeti tarafından ortaya atılan yanlış iddiaları da tamamen yanlışlamış oldu

Simon Bolivar ve halkının ülkesinden, Venezuela halkının, dünyadaki tüm anti emperyalist ve barışsever güçlerin desteği ve dayanışmasıyla, emperyalizmin ve yerel oligarşinin politikalarına karşı mücadeleye devam edebileceğine  ve ülkedeki dönüşümleri, halkın kendi varlığı ve kaderinin meşru yöneticisi ve sahibi olacak şekilde derinleştireceğini olan güvenimizle ayrılıyoruz.

Venezuela'nın kahraman halkı ve büyük örgütleriyle uluslararası dayanışmamızı bir kez daha yineliyor ve sıcak konukseverliği için Simon Bolivar Enstitüsü, ve Uluslararası Dayanışma ve Barış Mücadelesi Komitesi'nin (COSI) WPC üyesine teşekkür ediyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti05 Aralık 2020 Cumartesi 23:15
  • ABD'den Çin'e Vize Kısıtlaması05 Aralık 2020 Cumartesi 20:15
  • Seçim sonuçlarıyla mücadele için 2.5 milyon dolar bağış yapan Trump destekçisi: Paramı geri verin30 Kasım 2020 Pazartesi 20:45
  • Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı İçin "Turuncu" Alarm Verildi30 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro şaşırttı: Canlı yayında numarasını paylaştı! (VİDEO)30 Kasım 2020 Pazartesi 11:34
  • Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor28 Kasım 2020 Cumartesi 21:15
  • ABD Uçak Gemisine Orta Doğu'ya Geri Dönmesi Emrini Verdi28 Kasım 2020 Cumartesi 16:06
  • ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz'dan Kovid-19 aşısı için 'insanlığın zaferi' tanımlaması27 Kasım 2020 Cuma 22:52
  • ABD'de Red Rock Çölü'nde Dikili Bulunan Gizemli Monolit, Meraklıların İlgisini Çekiyor27 Kasım 2020 Cuma 15:40
  • Arjantinliler Maradona İçin Sokaklara Döküldü26 Kasım 2020 Perşembe 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti