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Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi

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Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen genel kurulda Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi.
Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi

Dünya Basın Konseyleri Birliği’ne (WAPC) üye üyelerin katılımıyla Bakü’de gerçekleşen 18’nci Olağan Genel Kurulu’nda Şule Aker oy çokluğu ile WAPC Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda WAPC birinci başkan yardımcılığı görvine Azerbaycan'dan Aflatun Amaşov, ikinci başkan yardımcılığı görvine Kenya'dan David Omwoyo, Genel Sekreterlik görevine Nepal'den Kishor Shrestha, Mali Sekreterlik görevine ise Türkiye’den Tamer Atabarut getirildi.

Genel Kurul'da dünyada meydana gelen basın ihlalleri ve gazetecilerin zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Genel Kurula katılan tüm üyeler ülke raporlarını da Genel Kurul’a sundular.

Gelecek yıl Genel Kurul'un Kenya’nın başkenti Nairobi'de, değerlendirme toplantısının ise Irak’ın Erbil kentinde Nisan ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

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