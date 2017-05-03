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Dünya Basın Özgürlüğü Günü

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Dünya Basın Özgürlüğü Günü
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Canan Onurer 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Basın İş Yasası’nın tüm basın kuruluşlarında uygulanmasını talep etti.

Onurer, “Basın İş Yasası, gazetecinin güvencesidir! Sonsuza kadar yaşatacağınız devletinizin yasalarını uygulaması için işverene baskı kurmak sizin görevinizdir! Bu yıl süslü laflarınızı bir kenara bırakarak, bunları düşünmek isterseniz, bizler de sizlere kulak vereceğiz.” İfadelerini kullandı.

Her geçen yıl Basın Özgürlüğü Günü ile ilgili basın açıklaması yayımlamanın kendilerine daha da zül olduğunu kaydeden Onurer,  “Siz, yöneticiler! Bugün yine ekranlara çıkıp, yazılı açıklama verip ‘Basın Özgürdür!’ mü diyeceksiniz? Bu yıl kendinize bir iyilik yapın ve süslü laflarınızı bir kenara bırakarak, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde biz basın emekçilerinin hangi zor şartlar altında, ellerinden özgürlükleri alınarak çalıştığını gözlemleyin, anlamaya çalışın.” şeklinde devam etti.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMI KALMADI”

Onurer’in açıklaması şu şekilde sürdürdü:

“Kıbrıs'ın kuzey yarısında mesleğini yapmaya çalışan bizler için, bir sabah gazetelerde başka ülkelerin seçim propagandalarını boy boy görmemiz, ‘basın özgürlüğü’ denilen şeyin bu ülkede de aynen Türkiye’de olduğu gibi hiçbir anlam ifade etmediğinin en açık göstergesidir” ifadesini  Evet, belki bugün tutuklu gazetecimiz yoktur, ancak mesleğini yapan gazetecinin ne kadar özgür çalıştığı irdelemek de gerekmekte.  İş güvencesiz, yoğun çalışma saatleri ile boğuşan basın mensupları halkın haber alma hakkını objektif olarak kullanması söz konusu olamazken, basın özgürlüğünden de bahsetmesi mümkün olamamakta. Sosyal haklarımızın, mesleki özgürlüklerimizin ve basın özgürlüğünün sağlanabilmesinin örgütlü mücadeleden geçtiğinin bilinci ile inanıyoruz ki örgütlü gücümüzü her anlamda geliştirebildiğimiz oranda tüm bunları sağlayabileceğiz”

Cumhuriyet Meclisi'nden oy birliği ile geçen Basın İş Yasası’nın tüm basın kuruluşlarında uygulanmaya başlamasını talep eden Onurer, “Lafı dolandırmadan, ‘bazılarında yasanın bu kısmı uygulanıyor’ demeden! Tümünde, tamamen, son noktasına kadar uygulanmalıdır!.. Aksi takdirde yapacağınız açıklamalar, sözümüz geçmediği için çalıştığımız gazete, televizyon ve radyolarda yayınlanacak ancak bizler için boş lafın ötesine geçmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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