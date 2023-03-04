Dünya basını, Akşener’in açıklamalarını böyle yorumladı. ‘Muhalefette büyük kriz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları dünyanın önde gelen yayın organlarında da gündem oldu. Dünya basını, seçime az bir süre kalan muhalefet içinde yaşanan krizin Erdoğan’ın elini güçlendirdiği yorumunu yaptı.

Türkiye'de seçim öncesi tansiyon hızla artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamaları dünya basınında da gündem oldu.

Akşener, dün yaptığı açıklamada “Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür” demişti.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, İYİ Parti liderinin zehir zemberek açıklamalarını yorumladı.

İngiliz Reuters haber ajansı, seçimlere neredeyse iki ay kala Akşener'in açıklamalarının muhalefet bloğunu kargaşaya sürüklediğini yazdı. Haber ajansına konuşan risk danışmanlık şirketi Teneo'nun başkanı Wolfango Piccoli, İYİ Parti'nin masadan çekilmesinin Erdoğan'a karşı muhalefeti birleştirme çabalarına darbe vurduğu yorumunu yaptı.

Piccoli, “Son 20 yılda olduğu gibi muhalefet yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük kazancı oldu” diyerek muhalefetin kaosa sürüklenmesiyle Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimi kazanma şansının arttığını belirtti.

‘ERDOĞAN’IN EN ZOR SEÇİMİ AMA…’

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg de, “Erdoğan karşıtı ittifak liderlik tartışması nedeniyle çöküşün eşiğinde” başlıklı haberde, muhalefet içindeki krizin Erdoğan'ı iktidardan indirme şansını zayıflattığını yazdı.

Bloomberg, seçimin depremler sonrası eleştirilerin hedefindeki Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarındaki en zor seçim olacağını ifade ederken, ajansa konuşan Konda şirketi başkanı Bekir Ağırdır, muhalefetin önemli konularda politikalarını etkili şekilde ortaya koyamadığını kaydetti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde de, Erdoğan'ın son dönemde ekonomik kriz ve depremlerin yol açtığı yıkım nedeniyle destek kaybettiği, ancak muhalefet bloğu içindeki anlaşmazlıkların seçimde başarılı olacaklarına dair şüphe yarattığı değerlendirmesi yaptı.

Associated Press haber ajansı da, seçime az bir süre kala muhalefet içindeki bölünmenin Erdoğan için önemli bir destek olacağı ifade edildi.