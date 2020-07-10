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Dünya basını Ayasofya kararını nasıl gördü?

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Dünya basını Ayasofya kararını nasıl gördü?
Dünya basını Ayasofya kararını nasıl gördü?

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi dünya basınında da yer buldu.

Haber ajansı Reuters, Hıristiyan Bizans ve Müslüman Osmanlı imparatorluklarının simgesi olan ve şimdilerde ise Türkiye’nin en çok ziyaret edilen anıtlarından birisi olan Ayasofya’nın cami statüsüne geçirilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifiyle yapıldığını söyledi.

Reuters, “Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde modern laik Türk devletinin ilk günlerinde müzeye dönüştürülen” ibaresini kullandığı Ayasofya için yeniden camiye dönüştürülmesine Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve kilise liderleri tarafından itirazlar getirildiğini vurguladı.

Bir diğer haber ajansı Associated Press ise haberi abonelerine, “Onlarca kişi haberi Ayasofya’nın önünde bekledi. Haber ortaya çıkınca da ‘Allahuekber’ diyerek kutladı” şeklinde duyurdu. AP ayrıca haberinde, “Karar, Türkiye'yi yapının müze statüsünü korumaya çağıran komşu Yunanistan ile gerginliği derinleştirebilir” ifadelerine de yer verdi.

ABD’li haber kanalı Bloomberg ise “Danıştay, laik cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı ve Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 1934 kabine kararını iptal etti” cümleleriyle haberi okurlarıyla paylaştı.

Alman ZDF televizyonu da internet sitesinde haberi “Ayasofya yeniden cami olacak” başlığıyla duyurdu. Haberin ayrıntılarında ise “Yüksek mahkeme Ayasofya'nın yeniden cami olmasının yolunu açtı. Karar ile birlikte müze, kilise, cami olan Ayasofya'da yeniden ezan sesi duyulacak... Erdoğan uzun bir süredir Ayasofya'nın cami olmasını için çabalıyordu” denildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, haberi “Türk mahkemesi Ayasofya’nın cami olarak kullanılmasının önünü açtı” başlığıyla duyurdu. Gazete, Danıştay kararının uluslararası bir öfkeye yol açabileceğini söyledi.

BBC flaş olarak verdiği haberde “İkonik İstanbul müzesi yeniden cami olabilir” başlığını kullandı, “Bu tartışmalı bir adım çünkü 1500 yıllık Ayasofya bir katedral olarak inşa edilmişti” dedi.

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