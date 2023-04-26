Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı

Dün canlı yayında katıldığı TV programında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu uluslararası medya kuruluşları da detaylı haberlerle duyurdu.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere hazırlanırken gündem dün gece katıldığı canlı TV yayınında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Bugün tüm programlarını iptal ettiğini Twitter hesabı üzerinden duyuran Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili yabancı medya kuruluşları da haberler yayınladı.

Fransa’nın resmi haber ajansı AFP, “Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti” başlığını kullandı. Ajans, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü katıldığı canlı yayın röportajını yarıda kesti. Geri döndüğünde özür dileyerek midesini üşüttüğünü söyledi” ifadesiyle yaşananları okurlarına aktardı.

Bloomberg yaşananları, “Beklenmedik sağlık sorunu” ifadesiyle duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJINA DİKKAT ÇEKTİLER

AFP’deki haberde, “Türkiye’nin 69 yaşındaki lideri bıçak sırtında giden genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken üç mitinge katılmıştı. Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7’nin ortak yayınına katılarak günü bitirecekti. Fakat televizyona çıkması 90 dakika geç oldu” denildi. Haberde, Erdoğan’ın bir süre sonra kamera karşısına çıktığı ve özür dilediği belirtildi.

AFP, “Yüzü yorgun gözüküyordu” ifadesine yer verdi. Fransız haber ajansı Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün geceki programdan sonra Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı ilettiğini de hatırlattı.

BLOOMBERG: BEKLENMEDİK SAĞLIK SORUNU

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, “Erdopan’ın canlı röportajı kamera arkasında yaşanan rahatsızlık sebebiyle kesildi” başlığıyla yaşananları aktardı.

Bloomberg’deki haberde, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı” denildi. Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarına devam etmek için mitinglere katıldığına dikkat çeken Bloomberg bugün Erdoğan’ın 3 mitine katılmayı planladığını da aktarmıştı. Fakat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından bu ziyaretleri ertelediğini duyurdu.

Bloomberg, “Erdoğan, 2003’te iktidara geldiğinden beri geniş bir muhalefet bloğuyla karşı karşıya gelerek en zorlu seçim yarışıyla karşı karşıya” yorumunu yaparken, “Kameralar Erdoğan’ı göstermedi fakat soruyu soran kişiye odaklandı. Fakat mikrofonlar odada endişeli “eyvah eyvah” seslerini yakaladı” ifadesine yer verdi.

CANLI YAYINDA NE OLMUŞTU?

Dün gece 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Erdoğan’ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesilmişti.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yayın kesilmiş, 20 dakika ara verildikten 12 dakika sonra ise program sona ermişti. (Foto: AA)

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.Erdoğan, programın sonunda ise “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.