KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Uluslararası Ticaret Fuarı’na katılarak dünya lansmanını da gerçekleştirmiş oldu.

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’in, MÜSİAD EXPO 2020’de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkması dünya basınında geniş yer buldu. Aralarında Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan’ın yer aldığı birçok ülke medyasında yer aldı