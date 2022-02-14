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Dünya Basının Gündemi Erdoğan’ın Ziyareti

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
Dünya Basının Gündemi Erdoğan’ın Ziyareti

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştireceği resmi ziyaret uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan’ın yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiğini yazarken, “Türkiye ve petrol zengini Emirlik Libya’daki iç savaşta karşı tarafları destekliyor ve Körfez’deki diplomatik krizde ve Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geldiler” yorumunu yaptı.

Haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan’ın 2012’den beri geçen yılın Kasım ayında Ankara’ya gitmesiyle birlikte gerilimin yumuşadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın iki günlük ziyareti öncesinde Yemen’de İran’ın desteklediği Hutiler bölgeye drone ve füze ile saldırmış ve bölgede tansiyonu tekrar yükseltmişti.

BLOOMBERG: İKİ TARAFIN DA ÇIKARI VAR

Öte yandan ABD merkezli haber ajansı Bloomberg de iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin son aylarda yoğunlaştığına dikkat çekti. Bloomberg, “BAE ile ticari ve siyasi bağlar kuvvetlenirken Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ediyor” yorumunu yaptı.

Bloomberg’in haberinde her iki tarafın da isteklerinin olduğuna dikkat çekilirken, “Abu Dabi lojistik bağlantı ararken Türkiye’nin de ekonomisi zor durumda” yorumu yapıldı. Öte yandan iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin de masada olduğu kaydedildi.

Bloomberg’in haberinde, “İlişkilerin normalleşmesini sağlayan şey Erdoğan’a desteği düşüren Türkiye’deki ekonomik kriz ve Suudi Arabistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olan küresel iş ve finans merkezi konumuna sahip olmak istemesi” denildi. Abu Dabi’nin Türkiye’nin lojistik bağlarından faydalanmak istediğine dikkat çekildi.

Öte yandan Dubai’nin önde gelen medya kuruluşlarından Zawya da iki ülke arasındaki ilişkinin nitelikli bir sıçrama yaşandığını aktardı. Zawya’da yer alan haberde kritik sektörlerde iki ülke arasında devamlı ilerleme yaşandığı belirtildi.

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