Dünya basınında bugün | Britanya halkı güçlü partileri "cezalandırdı"

Britanya'daki yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. Britanya basınında kayıpların partilerde yarattığı artçılar geniş yer buldu. ABD'nin gündeminde işsizliğin yüzde 3.6'ya kadar düşmesi var. Moscow Times manşetine telefondan yapılan Trump-Putin konuşmasını taşıdı. Haberlere göre ABD ve Rusya liderleri yeni bir nükleer silah anlaşması olasılığı üzerinde duruyorlar. FAZ ise Çin'de haksız yere tutuklanan Uygurlar ile ilgili açıklamalara geniş yer ayırdı.

4 Mayıs 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Muhafazakar Parti'nin 24 yıldır aldığı en büyük yenilgi

Britanya'daki yerel seçimlerde ülkenin iki büyük partisi: iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. The Guardian'ın aktardığına göre "seçmenler tarafından cezalandırılan" Başbakan Theresa May ve muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçimlerden sonra Brexit "kilidini" açmak için beraber çalışacaklarını belirtti. Muhafazakar Parti'nin bin 200'den fazla belediye sandalyesi kaybettiğine dikkat çeken The Guardian, partinin 'kalelerinde' de büyük kayıplara uğradığını yazdı.

The Times | Yıpranmış Muhafazakar Partililer May'den istifası için tarih belirlemesini istediler

Britanya'da yapılan yerel seçimlerde son 24 yılda partinin aldığı en kötü sonuçları alan Muhafazakar Parti'de ipler gerildi. Kıdemli partililer Genel Başkan ve Başbakan Theresa May'den en geç önümüzdeki haftaya kadar bir istifa tarihi belirlemesini isteyecek.

New York Times | Maaşlar artarken ABD'de işsizlik oranı 50 yılın en azına ulaştı

NYT, ABD'de işsizliğin yarım asırdır olduğunun en düşük seviyesine ulaştığını ve bu gelişmenin Wall Street'teki resesyon korkularını sona erdirdiğini belirtti. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre ülkede Nisan ayında 263 bin kişi işe alındı. ABD'de işsizlik yüzde 3.6'ya düştü.

The Washington Post | İhanet dolu gizli plan Maduro'yu görevden almayı başaramadı

The Washington Post salı günü Venezuela'da meydana gelen başarısız darbe girişiminin arka planını yazdı. "Ülkenin en ünlü siyasi tutuklusu" ve muhalif lider Juan Guaido'nun "akıl hocası" Leopoldo Lopez'in ev hapsindeyken Maduro'ya yakın isimlerle görüşme yaptığı, bu isimler içinde Venezuela Savunma Bakanı'nın da olduğu iddia edildi. Yapılan görüşmelerde varılan anlaşmaya göre bu isimler muhaliflere Maduro'yu teslim edecek, karşılığında yeni kurulacak Guaido hükümetinde yer bulacaklardı. Ancak Post'un aktardığına göre bu görüşmelerde verilen sözler tutulmayınca darbe girişimi başarısız oldu.

Moscow Times | Beyaz Saray: Trump ve Putin yeni bir nükleer silah anlaşması üzerine konuştu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir saatten uzun süren bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede yeni bir nükleer silah anlaşması olasılığı, Venezuela'daki durum ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması görüşüldü.

Frankfurter Allgemeine | Washington: Çin, Müslümanları "toplama kamplarına" kilitliyor

Çin'de bir milyondan fazla Uygurun kamplarda tutulduğu bildirildi. Asya ve Pasifik Güvenlik İşlerinden sorumlu ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Randall Schriver, yaptığı açıklamada "Komünist Parti, Çinli Müslümanları toplama kamplarında hapsetmek için güvenlik güçlerini kullanıyor" diye konuştu. Schriver, "tutukluların sayısı üç milyona yaklaşmış olabilir" dedi.

Al Arabiya | El- Kaide'nin gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in güneydoğusunda yol kenarına radikal İslamcı El Kaide tarafından bırakıldığı düşünülen bomba içinde çocukların da olduğu 6 kişiyi öldürdü. Saldırıda en 6 kişide yaralandı.