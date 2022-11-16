Dünya basınında bugün | Dünya, Polonya'ya düşen füzeyi kimin attığını konuşuyor

Dün akşam saatlerinde NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonyalı yetkililer füzenin Rusya'ya ait olduğunu söylerken, Moskova bu iddiaları "provokasyon" olarak nitelendirdi. Eski ABD başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde bir kez daha Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olacağını resmen duyurdu. Yapılan yeni bir araştırmaya göre son 50 yıl içinde erkeklerin sperm sayısı yarıya yarıya düşerken sperm sayılarının düşüş hızı da iki katına çıktı.

16 Kasım 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya’nın yaylım ateşi füzelerin Polonya’yı vurduğu iddiaları sırasında Ukrayna’yı vuruyor

The Independent | Rusya, bir NATO ülkesine füze saldırısıyla suçlanıyor

Dün akşam saatlerinde NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya’ya isabet eden füzelerin Rus füzesi olduğu iddia edilirken Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, müttefiklerle istişare istemesine imkan veren NATO'nun 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu. Reuters’ın aktardığı habere göre, NATO Bakanları bugün Polonya hükûmetinin çağrısı üzerine toplanmaya hazırlanıyor. Öte yandan ABD'li yetkililer, Polonya topraklarına düşen ve iki kişiyi öldüren füzenin kendisini Rus füzelerine karşı savunmaya çalışan Ukrayna'ya ait olduğunu düşünüyor.

New York Times | McCarthy aday gösterildi, ancak Temsilciler Meclisi başkanlığı için yarış sürüyor

Cumhuriyetçi Parti'nin 8 Kasım Ara Seçimleri'nde beklenenin altında sonuçlar almasının ardından partinin Kongre'deki liderlerine sağ kanattan muhalefet yükseldi. New York Times, partinin aldığı sonucun ardından 'ılımlıların' sağında kalan isimlerin yüreklendiğini ifade etti. Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi için başkanlık adaylığını kazansa da, sağ kanattan kendisine rakip olan bir isim 30 oy topladı. New York Times, bu durumun McCarthy'nin parti içindeki gücünü kaybetmeye başladığına ve yeni yasama döneminde görevi almakta zorluk çekebileceğine işaret ettiğine dikkat çekti.

Habere göre Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell yönelik de bir "mini ayaklanma" başladı. Partinin sağ kanadından isimlerin 4 saatlik bir toplantıda Ara Seçim sonuçları nedeniyle McConnell'a tepkilerini dile getirdiği belirtildi.

Wall Street Journal | Trump, Cumhuriyetçiler için zorlu Ara Seçim'den sonra 2024 kampanyasını başlattı

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde bir kez daha Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olacağını resmen duyurdu.

Salı akşamı Florida'daki özel Mar-a-Lago kulübünün balo salonunda hazırlanan bayraklarla dolu bir sahnede konuşan Trump, "ABD'yi tekrar harika ve şanlı yapmak için bugün başkan adaylığımı açıklıyorum" dedi.

76 yaşındaki Trump, 15 Kasım'da "önemli bir açıklama yapacağını" 8 Kasım Ara Seçimleri'nden önce duyurmuştu. Anketler Cumhuriyetçi Parti'nin 'kırmızı dalga' ile Kongre'de birçok sandalye kazanacağını öngörürken durum böyle olmadı ve Demokratlar Senato'daki çoğunluğunu korudu. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ni de küçük bir farkla kazanacak gibi duruyor. Trump'ın desteklediği Mehmet Öz gibi birçok aday da yenildi.

Moscow Times | Moskova, Rus füzelerinin Polonya'yı vurduğuna dair iddilara "provokasyon" dedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırlarının yakınlarına düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu iddialarını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Moskova'dan yapılan açıklamada, "Polonya medyası ve yetkilileri bu açıklamalarla gerilimi yükseltmek için bilinçli olarak provokasyon yapıyor" denildi.

Açıklamada Rusya'nın Ukrayna-Polonya sınırı bölgesine atış yapmadığı belirtildi.

Le Monde | Erkek üremesinde çöküş alarmı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre son 50 yıl içinde erkeklerin sperm sayısı yarıya yarıya düşerken sperm sayılarının düşüş hızı da iki katına çıktı.

Human Reproduction Update dergisinde yayınlanan makaledeki sonuçlar sperm sayılarının düşüşüyle birlikte insanlığın geleceğini tehlikeye atabilecek doğurganlık krizine işaret ediyor. 53 ülkeden 57 binden fazla erkekten alınan sperm örneği ve 223 çalışmaya dayanan analize göre Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki sperm düşüşünün ilk defa Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya denk olduğu gözlendi.

Al Jazeera | İsrail, Lübnan’la paylaşılan doğal gaz alanı anlaşması imzaladı

Fransız petrol devi TotalEnergies, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında varılan deniz yetki alanı tartışmasının sonuçlanmasıyla Lübnan kıyısı yakınında doğalgaz arama çalışmalaırına başlayacağını duyurdu. İsrail’le varılan anlaşma kapsamında Kana Gaz Sahası’nda çalışmaların yapılacağı belirtildi. Lübnan ve İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda müzakere edilen deniz sınırı anlaşması ekim ayında imzalanmıştı.