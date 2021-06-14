Dünya basınında bugün | "Kırılgan koalisyon Netanyahu'nun iktidarına son verdi"

İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarı sona erdi. ABD basını, sağcı liderin arkasında bölünmüş bir halk bıraktığını ifade etti. Britanya’da ilk olarak 21 Haziran olarak planlanan normalleşme tarihinin özellikle Delta varyantının baskın varyant hâline gelmesi nedeniyle dört hafta süreyle ertelenmesi tartışılıyor. Aktivistler, Britanya’nın Cornwall kentinde üç gü süren G7 Zirvesi’nde iklim finansmanı üzerine belirleyici bir taahhüt çıkmadığını söyledi.

14 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Kısıtlamaların kalkmasını ertelemek binlerce insanı hastaneye gitmekten kurtarır”

Britanya’da ilk olarak 21 Haziran olarak planlanan normalleşme tarihinin özellikle Delta varyantının baskın varyant hâline gelmesi nedeniyle dört hafta süreyle ertelenmesi tartışılıyor. Erteleme kapsamında gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.



Başbakan Boris Johnson'ın bu kararı gün içinde açıklaması bekleniyor. Karar, milletvekillerinin oyuna sunulacak. Johnson'ın da üyesi olduğu Muhafazakar Parti'nin ise karara itiraz etmesi bekleniyor.

The Independent | G7’ye tepki: “İklim kriziyle mücadele finansmanında başarısızlık”

Aktivistler, Britanya’nın Cornwall kentinde üç gü süren G7 Zirvesi’nde iklim finansmanı üzerine belirleyici bir taahhüt çıkmadığını söyledi. İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, G7 liderlerine seslenirken, zirvede iklim değişikliğiyle mücadele konusunda “insanlık tarihindeki en önemli kararları alınacağını” söylemişti. G7 ülkeleri herhangi bir hedef sunmadan kömür enerjisinden uzaklaşacaklarının taahhüdünü verdi.

New York Times | Kırılgan koalisyon Netanyahu'nun başbakanlığına son verdi

The Washington Post | Netanyahu'nun 12 yıllık dönemi sona erdi

New York Times, "Geçen jenerasyonun dominant İsrailli siyasetçisi Binyamin Netanyahu'nun uzun ve kutuplaştırıcı hükmü sona erdi" ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Naftali Bennett, içerisinde siyasi skalanın birçok farklı noktasında yer alan partilerden oluşan ve Knesset'te 60'a 59 ile güvenoyu alan koalisyona liderlik edecek. Gazete, Netanyahu'nun eski danışmanlarından olan Bennett'in Filistin devletine karşı çıktığına ve Netanyahu'ya göre daha sağ görüşlü olduğuna dikkat çekti.

The Washington Post ise ilk sayfasında Netanyahu döneminin sona ermesini sokaklarda kutlayan İsraillilere yer verdi. Gazete, Netanyahu'nun İsrail'i değiştirdiğini ve gerisinde giderek büyüyen fikir ayrılıklarına sahip bir halk bıraktığı değerlendirmesinde bulundu.