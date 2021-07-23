Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri Toplamda 3,5 Milyon Adet Basılı Kitap ve 650 Milyon Dijital Kaynağa Erişim Sağlayarak, Dünya Bilgi Hazinesinin Kapılarını KKTC’ye Açıyor.

Bilgi, kültür ve sanatın buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri, kullanıcılarına sınırsız bir dünyanın kapılarını açıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri toplamda 3,5 milyon adet basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim sağlayarak, dünya bilgi hazinesinin kapılarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne açıyor.

Modern binaları ile geleneksel kütüphaneciliğinin bölgedeki en önemli örnekleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri aynı zamanda sağladıkları uzaktan erişim imkanı ve son teknolojik donanımı ile dijital ortamda da bilgiye en kolay yoldan ulaşımı sağlıyor. Binlerce belgesel, müzik ve film DVD’sinin bulunduğu görsel medya kütüphanesinde, bu DVD’lerin ve diğer görsel bilgi malzemesinin seyredilebileceği kabinler, grup çalışma odaları, dijital bilgi depolama merkezleri de yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar farklı konularda milyonlarca akademik dergiye, rapora, makaleye, gazete ve belgeye erişebiliyor.

Bilgi, kültür ve sanat bir arada

Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri’nin en önemli yaklaşımlarından biri ise bilgiyi kültür ve sanatla birleştirmesi. Sahip oldukları sergi alanları ile kullanıcılarına birer bilgi, kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet veriyor. Tam donanımlı salonlarında ev sahipliği yaptıkları kongre ve toplantılarla mevcut bilgiye erişim sağlamakla kalmıyor, yeni bilgilerin üretilmesine de ev sahipliği yapıyorlar. Kullanıcı dostu bir mimari ile tasarlanan kütüphane binalarının bütün engelleri ortadan kaldırarak her bireyin hiçbir engele takılmadan araştırma yapabilmesine de olanak sağlıyor.

Özel içerikler, özgün bilgiler...

Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri imkan verdikleri olanaklarla bir çok konuda özel içeriklere erişim de sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda araştırmacıların ve meraklılarının kullanıma açılan Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin 1878-1975 dönemine ait Kıbrıs belgeleri buna en iyi örnek. 1878-1975 dönemi Kıbrıs tarihine ışık tutan belgeler arasında Kıbrıs’taki çeşitli kurumların resmi yazışmalarının yanı sıra adada meydana gelen birçok siyasi, sosyal ve ekonomik olayla ilgili bilgiler de bulunuyor. Siyasi belgelerin bir kısmı 1950-75 yılları arasında yapılan toplumlar arası müzakereleri de içeriyor. Belgeler arasında Birleşik Krallık görevlilerinin Kıbrıs’ta çıkan gazeteler ile ilgili tuttukları raporlar, vakıflar ile ilgili çeşitli belgeler, ilgili yıllarda Kıbrıs’ta ön plana çıkan siyasetçilerle ilgili yapılan soruşturmalar da yer alıyor.

Erişime açılan arşivler dışında Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri’nin her birinde özel bir Kıbrıs bölümü de bulunuyor. Bu bölümde Kıbrıs konusunda yazılmış ilk kitaplardan günümüzde yazılan kitaplara kadar birçok eser yer alıyor. Bu özellik ise kütüphaneleri adeta bir Millî Kütüphane kimliğine büründürüyor.

Bir bilgi müzesi: Nadide eserler

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, ev sahipliği yaptığı nadide eserlerle bir kütüphanenin yanı sıra adeta bir bilgi müzesi olarak da dikkat çekiyor. Nadir Eserler Kütüphanesinin bünyesinde başta edebiyat, tarih, din ve sanat alanlarında olmak üzere binlerce nadir eser, araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansiklopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivi yer alıyor. Büyük Kütüphanelerde ayrıca birçok siyasetçi, düşünür, tarihçi, araştırmacı ve edebiyatçının özel koleksiyonları da halkla buluşuyor.