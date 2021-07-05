  • BIST 1.356
  • Altın 499,74
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Dünya bizi kıskanmaya, memur, işçi ise hayat pahalılığı beklemeye devam ediyor!

» »
KKTC İstatistik Kurumu’nun  açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon 8.83 artmış oldu.
Dünya bizi kıskanmaya, memur, işçi ise hayat pahalılığı beklemeye devam ediyor!

KKTC İstatistik Kurumu’nun  açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon 8.83 artmış oldu. 

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon böylece 8.83 artmış oldu.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı ise 8,83 olduğu için böylece maaşlar da 8.83 oranında artacak…

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8.83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %19.93 değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %8.00 Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir.

Ulaştırma ana grubunda %7.68, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.96, Sağlık ana grubunda %4.64, Haberleşme ana grubunda %1.39, Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.36, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de %1.16, Eğitim ana grubunda %0.95, Giyim ve Ayakkabı’da %0.91, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.76, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.37, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.24 artış gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;%188.59 Limon,%160.46 Beyaz Sarma, ve %159.11 Marul olmuştur.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %83.24 Karpuz ,%79.69 Kavun ve %44.50 Taze Börülce olmuştur.

 

oranlar.png

 

rakamlar.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAREL’E BİR EL UZAT, 7 Temmuz'da Merkez Lefkoşa'da05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:00
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin XIV.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:27
  • Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği: Denetim yetersiz05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:19
  • Dünyayı rahatlatacak hamle: Pfizer, BioNTechi Moderna ve CureVac ile iletişime geçildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:09
  • Molehiya ve Börülce alırken dikkat!05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:02
  • SON DAKİKA! Akşamdan sabaha 22 Covid-19 vakası daha05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:57
  • Son 7 günde 63 kaza meydana geldi, 699 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:55
  • Tatar, Ulucami Kültür Evinde Açiklamalarda Bulundu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
  • Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38
  • “Dün açıklanan Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı, Fransa’ya gönderildi”05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti