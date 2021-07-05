Dünya bizi kıskanmaya, memur, işçi ise hayat pahalılığı beklemeye devam ediyor!

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon 8.83 artmış oldu.

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon 8.83 artmış oldu.

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,14, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Aralık’tan itibaren ise enflasyon böylece 8.83 artmış oldu.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı ise 8,83 olduğu için böylece maaşlar da 8.83 oranında artacak…

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8.83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %19.93 değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %8.00 Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir.

Ulaştırma ana grubunda %7.68, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.96, Sağlık ana grubunda %4.64, Haberleşme ana grubunda %1.39, Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.36, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de %1.16, Eğitim ana grubunda %0.95, Giyim ve Ayakkabı’da %0.91, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.76, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.37, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.24 artış gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;%188.59 Limon,%160.46 Beyaz Sarma, ve %159.11 Marul olmuştur.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %83.24 Karpuz ,%79.69 Kavun ve %44.50 Taze Börülce olmuştur.