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Dünya Böbrek Günü Yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

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Dünya Böbrek Günü Yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi
Dünya Böbrek Günü nedeniyle bugün Lefkoşa’da düzenlenecek yürüyüş, olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart’a ertelendi.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği adına açıklama yapan Feriha Tel, yürüyüşün 18 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Girne Kapısı’nda başlayacağını ve Arasta’da tamamlanacağını belirtti.

Böbrek hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak ve hastalığı engelleyici tedavilere dikkat çekmek üzere her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü dünyada “Böbrek Günü” olarak kabul ediliyor. Bu gün kapsamında KKTC’de de etkinlikler düzenleniyor.

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