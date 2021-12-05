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Dünya Bu Golü Konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma Karşısında İmkansızı Başardı

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Dünya Bu Golü Konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma Karşısında İmkansızı Başardı
Dünya Bu Golü Konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma Karşısında İmkansızı Başardı

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı deplasmanda perişan etti. İlk yarıda 3-0 olan maçta perdeyi Hakan açtı. Kornerde direkt kaleye vuran Hakan, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı. Hakan maçın ardından golünü soran muhabire, "Ben bunu sık sık çalışıyorum" dedi.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den fark yedi.

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5'Lİ DEFANS İŞE YARAMADI

Maça 5'li defans hattıyla çıkan Roma savunması adeta delik deşik oldu. Hakan'ın maçın başında kornerden attığı gol, Roma'nın motivasyonunu henüz ilk dakikalarda dağıttı.

DİREKT KALEYE VURDU

15. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan'ın kaleye gönderdiği top direkt ağlarla buluştu. Takım arkadaşları Hakan'ın attığı gole inanamadı. Hakan, maçın ardından bu golün şans değil, çalışma olduğunu ifade etti.

"SIK SIK YAPIYORUM"

Hakan maçın ardından kornerdeki vuruşu soran muhabire, "Kornerden kaleye şut çektim. Ben bunu zaten sık sık çalışıyordum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

BİR DE ASİST

Hakan, 24. dakikada takımın golcüsü Edin Dzeko'ya nefis bir asist yaptı. Bosna-Hersekli yıldız attığı golden sonra sevinmedi.

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