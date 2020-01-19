Lauren Wall isimli kadın, cömert annesi Julie sayesinde hayallerindeki düğünü yaptığı için çok mutluydu. Annesi düğünün tüm masraflarını karşılamış ve kızına 15 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin lira değerinde muhteşem bir düğün hediye etmişti. Adeta bulutların üzerinde gezen Lauren ve çiçeği burnunda kocası Paul, düğün için teşekkür etmek amacıyla bir jest yapmaya karar verdi ve balayına giderken Julie'yi de yanlarında götürdü. Ancak Lauren, annesinin hayatını mahvedeceğinden habersizdi...