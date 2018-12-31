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Dünya bu skandalı konuşuyor!

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Bir İngilizle evlenen ve İsrail'de yaşayan 23 yaşındaki Kalya Lynton'un tuvalette Facebook'a bakarken küvete koyduğu 6 aylık bebeği Naomi'yi unuttuğu ve bebeğin boğularak öldüğü ortaya çıktı
Dünya bu skandalı konuşuyor!

Dünya bu skandalı konuşuyor! Facebook'a bakarken bebek küvette boğuldu

İngiltere'de yayın yapan The Sun'ın haberine göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'de çok önemli bir soruşturma nihayet sonuçlandı. Bir İngilizle evlenen ve İsrail'de yaşayan 23 yaşındaki Kayla Lynton'un 6 aylık olan kızı Naomi, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

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Dünya bu skandalı konuşuyor! Facebook'a bakarken bebek küvette boğuldu

KÜVETTE BOĞULDU: Küçük bebeğin ani ölümü İsrail basınında da günlerce yer almıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok önemli bir gerçek ortaya çıktı. Kayla Lynton'un, tuvalete gittiği ve Facebook'a bakarken küvete koyduğu 6 aylık bebeğini unuttuğu saptandı.

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Dünya bu skandalı konuşuyor! Facebook'a bakarken bebek küvette boğuldu

GÖZALTINA ALINDI: Temmuz ayında bebeğin ölümünün ardından hakkında soruşturma açılan ve çocuğuna iyi bakmadığı gerekçesiyle sorgulanan Lynton hafta sonunda gözaltına alındı ve acı gerçek de son gözaltının ardından ortaya çıktı. Canavar anne için suçlu bulunması durumunda 9 yıla kadar hapsi istenebileceği açıklandı. Olay, tüm Avrupa basınında geniş yer buldu.

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