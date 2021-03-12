  • BIST 1.557
  • Altın 418,806
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Dünya çapında ikiz doğum oranları 'hiç olmadığı kadar yüksek'

» »
Dünya çapında ikiz doğum oranları 'hiç olmadığı kadar yüksek'
Dünya çapında ikiz doğum oranları 'hiç olmadığı kadar yüksek'

Bir araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor.

Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında artırdı.

'Human Reproduction' dergisinde yayımlanan küresel bir araştırmaya göre, ikiz doğumların sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu sonuca dünyanın tüm bölgelerinden karşılaştırmalarla varıldı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vedat Milor'dan patso hakkında "utandıran itiraf"12 Mart 2021 Cuma 21:33
  • Tartışmaktan bıkan Ukraynalı çift, ellerini kelepçeli tutarak ilişkilerini onarmaya çalışıyor12 Mart 2021 Cuma 20:02
  • Maçaoğlu :Bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız.”11 Mart 2021 Perşembe 23:02
  • ‘Süper antikor’lu adam: Covid-19 ona zarar veremiyor11 Mart 2021 Perşembe 22:22
  • BM: Salgında 1.4 milyon planlanmamış gebelik yaşandı11 Mart 2021 Perşembe 22:05
  • İbo Show final mi yapacak?11 Mart 2021 Perşembe 21:32
  • Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti11 Mart 2021 Perşembe 20:56
  • Hackerlar Tesla dahil 150 bin güvenlik kamerasının canlı görüntülerine erişim sağladı.10 Mart 2021 Çarşamba 22:30
  • SpaceX'in Mars projesi Starship'in patlama nedeni belli oldu10 Mart 2021 Çarşamba 22:15
  • Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor10 Mart 2021 Çarşamba 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti