Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması Biyoçeşitlilik

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebi ile günün anlamı ve bu yılın teması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebi ile günün anlamı ve bu yılın teması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre bilincini arttıran ulusal ve uluslararası çevre politikalarını oluşturacak kampanyalar yürütülüyor

“Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran günü dünya çevre günü olarak ilan edilmiş ve 1974 yılından bu yana kutlanmaktadır. Dünya çevre günü dünyadaki çevre problemleri hakkında farkındalık yaratılmak için değerlendirilmektedir” diyen Pirgalıoğlu, bu kapsamda her yıl yeni bir temanın belirlendiğini ve çevre bilincini arttırmak, ulusal ve uluslararası çevre politikalarını oluşturmak için kampanyaların yürütülmekte olduğunu söyledi.

Pirgalıoğlu, her yıl bir ülkenin ev sahibi olarak seçildiğini ve ev sahibi ülkenin yılın teması ile ilgili gerçekleştirilecek kampanyalara öncülük ettiğini belirtti.“Ev sahibi ülke aktivitelerine örnek olarak; 2018 (plastik atıkları ile mücadele yılı) yılında ev sahibi Hindistan’da 6000 kişinin katıldığı kıyı şeridinden çöplerin toplanması etkinliği düzenlenmiş ve Hindistan hükümeti ise 2022 yılına kadar ülkede tek kullanımlık plastiklerin (su içilen pet şişeler vb) yasaklanacağını duyurmuştur” diyen Pirgalıoğlu,Avrupa Birliğinin de benzer yasakları 2025 yılına kadar yürürlüğe gireceğini belirtiğini ifade etti.

Pirgalıoğlu: 2020 yılının teması biyoçeşitlilik

“2020 yılının teması ise Biyoçeşitlilik olarak belirlenmiştir. Biyoçeşitlilik bilim adamlarınca 8,000,000 üzerinde olduğu düşünülen türlerin çeşitliliği ve türlerin kendi içindeki genetik çeşitlilik olarak tanımlanabilir”diyen Pirgalıoğlu, canlıların çeşitliliğinin, çevre, gıda güvenliği (tarım) ve sağlık üzerine görebildiğimiz ve göremediğimiz birçok etkisi olabileceğine dikkat çekti. Pirgalıoğlu, canlıların doğada iç içe geçmiş bir ağ şeklinde yaşadığını ve birbiri ile etkileşim içinde olan bu türlerden birinin bile bu denklemden çıkarılması gözle görünür etkilere sebep olacağını belirterekçevre kirliliği, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve aşırı kaynak tüketimi gibi insan faaliyetlerinin, türlerin doğal yok olma hızının günümüzde 100 katına kadar çıkardığının tahmin edildiğini ifade etti.

Pirgalıoğlu: Çevre için alacağımız küçük önlemlerbir başlangıç

Pirgalıoğlu, son olarak bizden sonraki nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak adına çevreye olan etkilerimizi olabildiğince azaltmamızın gerektiğini ve evimizde alacağımız küçük önlemlerin bir başlangıç olabileceğine dikkat çekti. Pirgalıoğlu“Enerji ve su tüketiminin asgariye indirilmesi, evsel atıklarımızın azaltılması, tek kullanımlık plastiklerden olabildiğince kaçınılması gibi önlemler bizim için küçük adımlar olsa bile toplum halinde bu anlayış benimsendiği durumda ciddi tasarruflar ve çevreye olan etkimizde azalma gözlemlenebilir”dedi.