Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı

Mehmetçik Balanokko Meydanında, Saat: 9:00’ da başlayan etkinlikler, Saat 11:30’ a kadar sürdü.

Şenliğe, Belediye sınırları içerisinde eğitim gören dört yüze yakın Mehmetçik İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Bafra Gelişim Merkezi öğrencileri katıldı.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekibinin gösterileri ile başlayan şenlik, Dj müzik konseri eşliğinde ve Kaya Artemis Hotel, Concorde Hotel animasyon ekiplerinin etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlendiler.

Gün boyu şenlik alanına kurulan devasa zıp zıp alanlarıyla çocuklara eğlenceli saatler yaşatan Mehmetçik Belediyesi, katılımcı çocuklara bedava içecek ikramında da bulundu.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 1Haziran Dünya Çocuk günü dolayısı ile çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara ve etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan Kaya Artemis Hotel, Concorde Hotel yöneticilerine teşekkür etti ve çocukların gününü kutladı.

Sarıçizmeli, Kıbrıs'taki ve dünyadaki tüm çocuklara barış içinde yaşayabilecekleri güzel bir dünya diledi.