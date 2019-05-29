Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar sahnede

Çocukların sahne alacağı “Gerçeği Arayan Can-Dost” oyunu hayal kurmanın önemi, doğayı koruyup çevre dostu olma, zamanı iyi ve akıllıca kullanma gibi konuları ele alıyor. Ayrıca oyun, bir yalanın peşinden sürüklenmektense gerçeği aramayı ve gerçeği söylemenin daha iyi ve daha güzel olduğunu vurguluyor.

“Gerçeği Arayan Can-Dost” oyunu, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar 16.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda ücretsiz izlenebilecek.