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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar sahnede

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi, sezon boyunca çalışıp hazırladıkları, Deniz Çakır’ın yazıp yönettiği “Gerçeği Arayan Can-Dost” adlı oyunla, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar 16.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnede olacak.
Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar sahnede

Çocukların sahne alacağı “Gerçeği Arayan Can-Dost” oyunu hayal kurmanın önemi, doğayı koruyup çevre dostu olma, zamanı iyi ve akıllıca kullanma gibi konuları ele alıyor. Ayrıca oyun, bir yalanın peşinden sürüklenmektense gerçeği aramayı ve gerçeği söylemenin daha iyi ve daha güzel olduğunu vurguluyor.

“Gerçeği Arayan Can-Dost” oyunu, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar 16.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda ücretsiz izlenebilecek.

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