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Dünya' da 2021 Böyle Bitti

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Dünya' da 2021 Böyle Bitti
Dünya' da 2021 Böyle Bitti

Corona virüs salgını gölgesinde geçen ikinci bir yılın ardından bazı ülkelerde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken bazı ülkeler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Salgının etkisiyle kutlamaların çoğu evlere taşındı. İşte dünyanın birçok ülkesinden yeni yıl manzaraları...


ALMANYA

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle “temas kısıtlamalarını” yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

Almanya’da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.

 

AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

 

BELÇİKA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de de vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

 

FRANSA

Fransa, Omicron varyantının yayılması nedeniyle İngiltere'den gelen yolcular için koyduğu seyahat kısıtlamalarını, yeni yıl kutlamaları nedeniyle geçici olarak kaldırdı.

Başkent Paris'te yeni yıl gecesi vatandaşlar Eyfel Kulesi ve çevresinde toplandı.

 

İNGİLTERE

İngiltere yeni yıla Covid-19'un gölgesinde girerken, bazı kişilerin uyarılara rağmen kutlamalar için sokağa çıktığı görüldü.
Ülkede Covid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi.

Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik görevlilerinin de önlem aldığı meydana girişlere izin verilmedi.

Londra'daki eğlence merkezlerinden Soho'nun pandemi öncesi yıllara oranla daha az kalabalık olduğu görüldü.

Çok sayıda kişi Thames Nehri'ni etrafında toplanarak hava fişek gösterisini izledi. Polis, Londra'nın değişik bölgelerinde sıkı güvenlik aldı.

Ayrıca restorasyonda olan Big Ben kulesindeki çanlar, yeni yıla girilmesiyle uzun bir süre sonra ilk kez çaldı.

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