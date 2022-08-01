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Dünya diken üstünde...

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Ukrayna - Rusya savaşının etkileri tüm dünyada kendini gösterirken farklı bölgelerde de gerilimler tavan yaptı!
Dünya diken üstünde...

Pasifik'te dünyayı tutuşturabilecek bir kıvılcım çıkabilir. Çin ile Tayvan arasındaki gerilim ABD'nin 'ziyaret' hamlesi sonrası zirveye çıktı. ABD, uçak gemisinin rotasını Çin'e çevirirken Pekin yönetimi de gerçek silahlarla tatbikat yaptı.

Yeni barut fıçısı Tayvan! Çin'in Ukrayna'sı olarak adlandırılan Tayvan'ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaret edeceği haberinden sonra Çin adeta teyakkuza geçti. Asya'daki bu durum dünyayı telaşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını fırsat olarak gören Çin, Tayvan'ı ihlak edip 'Tek Çin' politikasını hayata geçirmek istiyor.

Çin'in bu tutumu sonrası Tayvan'a destek mesajları gelmeye başladı. Özellikle Batı, Çin'in hamlesine karşılık verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bölgeyi ziyaret edecek. Bu durum Çin'i çok sinirlendirdi. Çin lideri, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede 'Ateşle oynamayın' dedi.

ABD İLE ÇİN ARASINDA KORKUTAN GERİLİM!

ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği de arttı. ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı Ronald Reagan savaş gemisi, Singapur'dan ayrıldı ve Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etti. Çin, bu durumu bir tehdit olarak algıladı ve gerçek mermilerle bir tatbikat gerçekleştirdi.

GERÇEK SİLAHLARLA TATBİKAT YAPTILAR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletine bağlı Pingtan Adaları'nda tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek silah kullanıldı.

TAYVAN'IN STRATEJİK ÖNEMİ NE?

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim 1949'dan bu yana devam ediyor. Tayvan Boğazı, bugün de yeni gerilimlerin ana merkezinde... Tayvan Boğazı, okyanusun dar geçitlere bağlandığı daralma noktalarından en önemlilerinden biri olduğu için büyük önem taşıyor.

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