  • BIST 2.390,83
  • Altın 947.995
  • Dolar 15.8781
  • Euro 16.8447
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor

» »
Dünya Ekonomik Forumu, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor.
Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum Türkiye saatiyle 19.00’da verilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan (WEF) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yarın düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edecek.

Rusya’dan hiçbir yetkili isim Forum’a davet edilmedi.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum’a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.

En son Ocak 2020’de 50’ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, COVID-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

50 lider katılacak

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.

26 Mayıs’ta sona erecek WEF’in bu yılki toplantısının teması ise “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri” olarak belirlendi.

Türkiye’den şu ana kadar resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıya katılması öngörülen diğer önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer alıyor.

Zirve kapsamında “Açık Forum” düzenlenecek

Zirve kapsamında 23-26 Mayıs’ta ise halka açık olarak “Open Forum” (Açık Forum) başlığı altında yan etkinlik düzenlenecek.

Etkinliğe, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Afgan Eğitim Enstitüsü (AIL) Üst Düzey Yöneticisi Dr. Sakena Yacoobi, Ugandalı aktivist Vanessa Nakate ve ABD ilaç firması Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikte, COVID-19 salgınının etkileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve çok taraflılığın Avrupa’da barış için oynadığı rol ağırlıklı olarak masaya yatırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kraliçe, tahta çıkışını ağaç dikerek kutladı22 Mayıs 2022 Pazar 15:04
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:50
  • Maymun çiçeği virüsü, cinsel sağlık hizmetlerine erişimi aksatabilir21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:40
  • DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Avrupa’da yayılması üzerine acil toplandı21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:25
  • Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuy21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:11
  • Atatürk büyük bir askeri komutandır21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:08
  • Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi20 Mayıs 2022 Cuma 20:38
  • İsveç’ten PKK açıklaması20 Mayıs 2022 Cuma 20:20
  • Almanya'da üretici fiyatları rekor hızla artmaya devam ediyor20 Mayıs 2022 Cuma 18:13
  • Avrupa'da maymun çiçeği virüsü yayılıyor20 Mayıs 2022 Cuma 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti