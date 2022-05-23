Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum Türkiye saatiyle 19.00’da verilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan (WEF) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yarın düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edecek.

Rusya’dan hiçbir yetkili isim Forum’a davet edilmedi.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum’a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.

En son Ocak 2020’de 50’ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, COVID-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

50 lider katılacak

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.

26 Mayıs’ta sona erecek WEF’in bu yılki toplantısının teması ise “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri” olarak belirlendi.

Türkiye’den şu ana kadar resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıya katılması öngörülen diğer önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer alıyor.

Zirve kapsamında “Açık Forum” düzenlenecek

Zirve kapsamında 23-26 Mayıs’ta ise halka açık olarak “Open Forum” (Açık Forum) başlığı altında yan etkinlik düzenlenecek.

Etkinliğe, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Afgan Eğitim Enstitüsü (AIL) Üst Düzey Yöneticisi Dr. Sakena Yacoobi, Ugandalı aktivist Vanessa Nakate ve ABD ilaç firması Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikte, COVID-19 salgınının etkileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve çok taraflılığın Avrupa’da barış için oynadığı rol ağırlıklı olarak masaya yatırılacak.