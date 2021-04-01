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Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 133. sıraya geriledi

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitliği endeksinde dünyada 156 ülke arasından 133. sıraya geriledi.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 133. sıraya geriledi

Türkiye daha önceki endekste 130. sırada yer alıyordu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, raporda, dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşmasının 135,6 yıl süreceği öngörüldü. Daha önceki tahminde bu süre 99,5 yıl olarak belirlenmişti.

Bu 36 yıllık gerileme, raporun ilk yayımlanmaya başladığı 2006'dan bu yana görülen en büyük gerileme oldu.

Covid-19 salgınının dijitalleşme ve otomasyona hız katarken, kadınların ekonomiye katılımına da büyük zarar verdi ve kadınların en çok çalıştığı sektörler pandeminin en sert vurduğu sektörler arasında yer aldı.

Fakat WEF raporunda 2019 yılı istatistikleri kullanıldığı için henüz salgının etkileri hesaba katılmadı. Buna ragmen ekonomik cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının 268 yıl süreceği belirtiliyor. Önceki raporda bu süre 257 yıldı.

İzlanda, cinsiyet eşitslizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer aldı.

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