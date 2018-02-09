“Dünya Ellerimde Projesi” tanıtıldı

“Dünya Ellerimde Projesi”nin tanıtım etkinliği ve basın toplantısı bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı.

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu tarafından hazırlanan, ülkede proje yürütücülüğünü Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’nın (KİKEV) yapacağı 14 ülkeyi kapsayan “Dünya Ellerimde Projesi” interaktif işaret dili eğitimi sunmayı amaçlıyor.

İşitme ve konuşma engellilerin en büyük sorunu olan iletişim sorununa çözüm bulma amacıyla hazırlanan “Dünya Ellerimde Projesi” interaktif ortamda işaret dili eğitimini ücretsiz olarak sağlayacak.

Projenin tanıtım toplantısında KİKEV Başkanı Bahire Doğru, KİKEV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Proje Koordinatörü Safi Urhan, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Hürriyet Cemak Özkaynak konuşma yaptı.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, işitme ve konuşma engelli bireyler için en büyük sorunun iletişim olduğuna işaret ederek, vakıf olarak işaret dilinin tanıtılması amacıyla yaptıkları farkındalık çalışmalarının başarılı olduğunu, dili topluma tanıttıklarını kaydetti.

İşaret dilini öğrenmek isteyenlere yeterli hizmeti sunacak eğitim kadroları bulunmadığını anlatan Doğru, “Dünya Ellerimde Projesi” ile bu eksikliğin giderilmesi imkanının doğduğunu belirtti.

Projenin interaktif ortamda işaret dili eğitimi sağlayacağını söyleyen Doğru, bu şekilde işaret dilinin yaygınlaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Doğru, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

TÜMER

KİKEV Başkan Yardımcısı, Prof Dr. Mustafa Tümer de proje ile teknolojinin geldiği aşamayı ve kullanım şekillerini gözlemleme imkanı bulacaklarını belirtti.

Tümer, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin de projeye destek vereceğini ifade etti.

SUAY

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay da konuşmasında işaret dilinin önemine vurgu yaptı.

İşaret dilinin konuşma ve işitme engelliler için evrensel bir hak olduğunu, bunun kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Suay, iletişim probleminin aşılması adına işaret dilinin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Suay, “İşaret dilini ne kadar yaygınlaştırırsak bu engelin o kadar önüne geçmiş oluruz” dedi.

URHAN

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Proje Koordinatörü Safi Urhan, proje ile ilgili bilgi verdi.

Urhan, projenin temel hedefinin işaret dilini öğretmek, konuşma ve işitme engelli bireylerin kamu ve özel sektörde istihdam şansını arttırmak, meslek edinmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

İşaret dilinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini söyleyen Urhan, farklı ülkelerin işaret dilini öğrenmenin iletişimi artıracağına inandıklarını projenin amaçlarından birinin de engelliler arasındaki iletişimi artırmak olduğunu belirtti.

Urhan, projeye 9 ülke ile başladıklarını bugün bu sayının 14’e yükseldiğini daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, KKTC’nin projeye dahil edilen ikinci ülke olduğunu bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Urhan, “Dünya Ellerimde Projesi” ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.dünyaellerimde.org adresinden ulaşılabileceğini, verilecek eğitimin ücretsiz olacağını ifade etti.

ÖZKAYNAK

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Hürriyet Cemak Özkaynak, herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bundan hareketle engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına her bireyin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini dile getiren Özkaynak, “Dünya Ellerimde Projesi”nin de başarılı olması için herkesin çaba harcaması gerektiğini kaydetti.

İşaret dilinin okullarda öğretilmesi gerektiğini söyleyen Özkaynak, “Dünya Ellerimde Projesi”nde işaret dilini internet üzerinden öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özkaynak, bundan sonraki projelerinin engelliler olimpiyatları düzenlemek olduğunu söyledi.

