Dünya Emekçi Kadınlar Günü: İş yaşamına katılım ekonomik özgürlük tanıyor!

Kıbrıs’ın işveren ve emekçi kadınları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kıbrıs Postası’na konuştu. Kadınlar, iş hayatına katılımın finansal özgürlük sağladığını ve bunun hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayata daha fazla vakit ayırmalarına olanak tanıdığını vurguladı. Ayrıca, eşit bir toplum için ev ve iş yaşamında sorumlulukların adil şekilde paylaşılması gerektiğine dikkat çektiler.

ŞAZİYE KURT KOFALI: HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR

Arasta Çarşısı’nın tanınan simalarından Şaziye Kurt Kofalı, kadının ekonomik bağımsızlığının önemine değinerek, iş hayatının kendisine emeklilik sonrası sosyal aktivitelere vakit ayırma fırsatı sunduğunu belirtti.

Fotoğrafçılıkla ilgilendiğini ve bu alanda Lefkoşa Fotomaraton başta olmak üzere birçok ödül kazandığını dile getiren Kofalı, bu başarılarını iş hayatında kazandığı finansal özgürlüğe bağladı.

Ancak yalnızca ekonomik özgürlüğün yeterli olmadığını vurgulayan Kofalı, ev işlerinin yalnızca kadınların sorumluluğunda olmaması gerektiğini ifade etti. “Hayat paylaşıldıkça güzelleşir” diyen Kofalı, iş, ev ve sosyal yaşamda sorumlulukların eşit paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

KADER RENÇBERELİ: KADIN VE ERKEK ÖNCE BİR BİREYDİR

Arasta Çarşısı’nda market işletmeciliği yapan ve iki çocuk annesi Kader Rençbereli ise, kadın ve erkeğin sıfatlarından önce birer birey olduğunu söyledi.

Ekonomik bağımsızlığın her insan için temel bir ihtiyaç olduğunu belirten Rençbereli, evde ve işte sorumlulukların cinsiyete göre değil, bireyin kendi sorumluluk ve niteliklerine göre belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Hem anne hem de işletme sahibi olmanın zorluklarına değinen Rençbereli, çocuk yetiştirmenin ve ev işlerinin yalnızca kadının görevi olmadığını hatırlattı.

8 Mart’ın tarihine de değinen Rençbereli, bugünün yalnızca çiçeklerle ve kutlamalarla anılmaması gerektiğini, eşitlik ve hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

HATİCE YÜCEULAŞ: FİNANSAL ÖZGÜRLÜK KADINLARA KENDİ HAYATLARINI ŞEKİLLENDİRME GÜCÜ VERİYOR

Hukuk öğrencisi ve sosyal medya üzerinden butik ürünler satan Hatice Yüceulaş ise, iş hayatına katılmanın kadınlara finansal bağımsızlık kazandırdığını ve bunun da kendi kararlarını özgürce verebilme imkânı sunduğunu söyledi.

Toplumda hâlâ iş bölümü konusunda eşitsizlikler olduğunu dile getiren Yüceulaş, mücadele ve dayanışmayla daha adil bir geleceğin mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Kadınların iş hayatında yer almasının yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını vurgulayan Yüceulaş, ekonomik özgürlüğe sahip kadınların toplumsal eşitlik ve refaha önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

KADINLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ YERİ GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN TEMELİ

Kadınların iş hayatına katılımı, yalnızca bireysel değil, toplumsal bir kazanım olarak da görülüyor. Kendi ekonomik özgürlüğüne sahip olan kadınlar, hem bireysel gelişimlerine hem de ailelerinin refahına katkı sağlarken, toplumsal eşitlik için de önemli bir zemin hazırlıyor.

8 Mart, yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların eşitlik, adalet ve insanca yaşam mücadelesini sürdürdüğü bir dayanışma günü olarak anlam kazanıyor.