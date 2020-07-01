  • BIST 116.726
  • Altın 394,205
  • Dolar 6,8489
  • Euro 7,7004
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Dünya en az 3 ay boyunca ilaç bulamayacak: ABD, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stokunu satın aldı

» »
Dünya en az 3 ay boyunca ilaç bulamayacak: ABD, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stokunu satın aldı
Dünya en az 3 ay boyunca ilaç bulamayacak: ABD, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stokunu satın aldı

ABD’nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı antiviral ilacın neredeyse dünyadaki tüm stokunu satın aldığı belirtildi. Bu, hiçbir ülkenin en az üç ay boyunca ilaç bulamayacağı anlamına geliyor.

Salgına karşı aşı ve tedavi geliştirmek için zamana karşı yarış sürerken, bu alanda devam eden ‘savaşa’ dair skandal bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Guardian gazetesi, ABD’nin koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı ilacın tüm stoklarını tükettiğini öne sürdü.

Buna göre Donald Trump yönetimi tam 500 bin doz ilaç alarak, başka ülkelere şans tanımadı.

Bu miktar, ilacı üreten Amerikan Gilead şirketinin temmuz ayı kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına tekabül ediyor. Böylece, dünyanın geri kalanı için en az üç boyunca ilaç bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

Liverpool Üniversitesi’nden Doktor Andrew Hill“Remdesivir’in arzının çoğuna erişimleri var, yani Avrupa için hiçbir şey yok” diyerek durumu özetledi.

Bakana göre 'harika bir anlaşma'

 

Fransa'da, 'aşı ilk ABD'ye satılacak' diyen ilaç şirketine tepki

 

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise anlaşmayı ‘harika’ diye nitelerken, “Mümkün olduğu ölçüde, Remdesivir'e ihtiyaç duyan herhangi bir Amerikalı hastanın bunu alabilmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

 

ABD hükümetinin açıklamasına göre altı dozluk tedavi başına maliyet yaklaşık 3 bin 200 dolar (yaklaşık 21 bin TL) tutuyor.

İlacın ilk üretilen 140 bin dozu dünya çapındaki deneylerde kullanılmıştı.

Ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilen ancak bu konuda başarısız olan Remdesivir, ABD’de koronavirüs tedavisinde onay alan ilk ilaç olmuştu.

Avrupa İlaç Kurumu da kıta çapında kullanılması için ilk kez bu ilacı önermişti.

ABD’de yapılan en az iki araştırma, Remdesivir kullanmanın koronavirüs hastalarının tedavi sürelerini kısalttığını gösterdi. İlaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.

Fauci’den ‘günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir’ uyarısı

Dünyanın tepkisini çeken bu ‘satın alma anlaşması’, ABD’nin salgının kontrolden çıktığı endişesinin ardından geldi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, geriye doğru bir gidişat olduğu konusunda Senato’yu bilgilendirmiş ve günlük vaka artışının 100 bine ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Fauci, “Yanlış yöne gidiyoruz. Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam” demişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Coronavirüs: 16 kişi hayatını kaybetti 1293 yeni tanı kondu30 Haziran 2020 Salı 20:05
  • Baz istasyonları kanser yapar mı?30 Haziran 2020 Salı 20:03
  • Melbourne’de Kovid-19 Salgınına Karşı Tedbirler Sıkılaştırıldı30 Haziran 2020 Salı 13:00
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 650 Bine Yaklaştı30 Haziran 2020 Salı 12:45
  • Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü tespit edildi30 Haziran 2020 Salı 12:14
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 421 bini geçti30 Haziran 2020 Salı 11:52
  • Çin'de 19, Güney Kore'de 43 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü30 Haziran 2020 Salı 10:45
  • Dünyada Kovid-1930 Haziran 2020 Salı 10:20
  • DSÖ'den “Koronavirüs salgınında en kötüsü henüz gelmedi” uyarısı30 Haziran 2020 Salı 09:42
  • İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı30 Haziran 2020 Salı 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti