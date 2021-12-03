Dünya Engelliler Farkındalık Günü Dolayısı ile TKÖD Eğitim Verdi

3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Farkındalık Günü Dolayısı ile Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle, Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Trafik Farkındalık Eğitimi verildi.

3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Farkındalık Günü Dolayısı ile

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle,

Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Trafik Farkındalık Eğitimi verildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle, 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısı ile Lefkoşa Küçükkaymaklı’ da ,Trafik Eğitim Parkı’nda, Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Trafik Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Avrupa Engelli Bireyler Gününü vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla Aralık ayında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Lefkoşa Özev Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Trafik Eğitim Parkı Trafik Eğitmenleri, Özel Eğitim Öğretmeni Emine Yalçının da gönüllü katkısı ile park içerisindeki derslikte 20dk görsellerle destekli teorik eğitim, ardından da parkurda akülü araçları kullanarak pratik eğitimlerini yapmışlardır.

Eğitimde hem yaya kurallarını, hem araç içerisinde nasıl davranacaklarına dair kuralları öğrenerek, öğrencilerin farkındalıklarının artması sağlanmıştır.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı ise etkinlikte yaptığı konuşmada Trafik Eğitim Parkının 2010 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.

Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren özel eğitim öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Trafik Eğitim Parkında her yıl yüzlerce Özel Eğitim öğrencisine trafik eğitimi verilmektedir.

Ayrıca adanın tüm özel eğitim okullarına yıl sonuna kadar trafik farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini de vurgulayan Avcı,

Dünya Engelliler Gününü vesilesi ile kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum." dedi.