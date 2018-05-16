  • BIST 102.158
  • Altın 183,330
  • Dolar 4,4244
  • Euro 5,2138
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor

» »
Etkinlikler kapsamında bugün ,Girne Kings Leisure  Bowling Center’de, Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi.
Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor

Turnuvaya,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay da katıldı. Etkinlikte Bakan Çeler özel gereksinimligençlerle  bowlingoynayarak eğlenceli zaman geçirdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinlikte yaptığı konuşmada Bakanlıkolarak , Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon  Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli  gençlerin  bowling turnuvasında bir araya geldiğini kaydetti.

Cuma akşamı Girne Amfitiyatroda,  “Yüreklere Dokun Alkış-la” adı altında gerçekleşen etkinliğin, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve desteği alması halinde neler yapabileceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Çeler, “İnanıyorum ki  hem onlar, hem de  onları izlemeye gelenler, evlerine  farklı insanlar olarak döndü” diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşmesi planlanan ancak hava şartları nedeniyle, nedeniyle ertelenen  uçurtma şenliği ve futbol maçının , önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Çeler, vatandaşları bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Çeler , Engelliler Haftası  kapsamında, yarın da ,Taşkent Piknik alanında, ülke genelindeki tüm 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla “Engelsiz Piknik “düzenleneceğini  söyledi. 

Çeler, “ Aramızda fark yok, farklılığımız güzelliğimizdir. Bakanlık olarak, görevimiz sosyal sigorta, ihtiyat sandığı  ya da sosyal hizmet alanında  sadece belli başlı konulara  yardımcı olmak değil,bu alanlarda, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek  ve yanlarında olmaktır” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uluslararası Özel Atletizm Oyunları bugün sona04 Mayıs 2018 Cuma 09:18
  • LTB Engelsiz Atletizm Takımı göğsümüzü kabarttı03 Mayıs 2018 Perşembe 12:14
  • LTB Engelsiz Atletizm Takımı, 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde...02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:11
  • Yamaç paraşütü milli takım sporcuları Kazakistan’a uçuyor02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:01
  • 10. Özel Atletizm Oyunları 3 ve 4 Mayıs'ta Lefkoşa’da yapılıyor30 Nisan 2018 Pazartesi 13:52
  • İlkokullar Arası Satranç Şöleni KTÖS’te yapıldı29 Nisan 2018 Pazar 13:08
  • Yüzme yarışlarında YDÜ damgası28 Nisan 2018 Cumartesi 09:49
  • KTÖS’ten ilkokullararası satranç şöleni27 Nisan 2018 Cuma 16:11
  • Alanya’da birincilik kürsüsündeyiz 27 Nisan 2018 Cuma 12:27
  • DAÜ bayanları seriyi eşitledi25 Nisan 2018 Çarşamba 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti