Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor

Turnuvaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay da katıldı. Etkinlikte Bakan Çeler özel gereksinimligençlerle bowlingoynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinlikte yaptığı konuşmada Bakanlıkolarak , Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin bowling turnuvasında bir araya geldiğini kaydetti.

Cuma akşamı Girne Amfitiyatroda, “Yüreklere Dokun Alkış-la” adı altında gerçekleşen etkinliğin, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve desteği alması halinde neler yapabileceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Çeler, “İnanıyorum ki hem onlar, hem de onları izlemeye gelenler, evlerine farklı insanlar olarak döndü” diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşmesi planlanan ancak hava şartları nedeniyle, nedeniyle ertelenen uçurtma şenliği ve futbol maçının , önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Çeler, vatandaşları bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Çeler , Engelliler Haftası kapsamında, yarın da ,Taşkent Piknik alanında, ülke genelindeki tüm 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla “Engelsiz Piknik “düzenleneceğini söyledi.

Çeler, “ Aramızda fark yok, farklılığımız güzelliğimizdir. Bakanlık olarak, görevimiz sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ya da sosyal hizmet alanında sadece belli başlı konulara yardımcı olmak değil,bu alanlarda, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve yanlarında olmaktır” diye konuştu.