Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri ''Engelsiz Adımlar Korteji''yle Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikler başladı.

Lefkoşa Sarayönü Meydanı’ndan, “Engelimle değil yeteceğimle varım” sloganıyla düzenlenen “Engelsiz Adımlar” kortejine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Etkinlik, Güneşköy, Girne ve Mağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin ve engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

YETENEKLER KUMARCILAR HANI’NDA SAHNELENDİ

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler, yürüyüşün ardından Kumarcılar Hanı’nda, “Engelsiz Yetenekler” adlı etkinlikle, yıl boyunca merkezlerde yaptıkları ürünleri sergiledi, dans ve müzik gösterisi yaptı.

AKCAN

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu haftanın dünyada kutlandığını ifade ederek, engelli bireylerin engellerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, engelli bireylere hizmet veren herkese teşekkür ederek, sadece bu özel haftada değil, her zaman engelli bireylere engelsiz yaşamın sağlanması gerektiğini söyledi.

Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin ve Engelli Bireyler Yasası’nın önemine işaret ederek geleceğe miras kalacak bu işlerin en erken zamanda ülkeye kazandırılacağını kaydetti.

Bakan Taçoy, engelli bireylere umut olmak ve ışık tutmanın önemine de işaret etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise engelli bireylere destek belirterek, engelleri kaldırmak için KKTC devletinin engelli gençlerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Tatar, devletin engelli genç yetenekli bireyleri her zaman önemsediğini, desteklediğini ifade ederek, Engelsiz Yaşam Evinin de en erken zamanda ülkeye kazandırılacağını söyledi, ailelere, yetkililere engelli bireylere gösterdikleri destekten ötürü teşekkür etti.