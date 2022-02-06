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Dünya Erdoğan’a Covid-19 Bulaşmasını Konuşuyor

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın corona virüsüne yakalanması uluslararası medyada da büyük yankı uyandırdı.
Dünya Erdoğan’a Covid-19 Bulaşmasını Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün öğleden sonra Twitter üzerinden yaptığı paylaşım uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Erdoğan, kendisine ve eşi Emine Erdoğan’a corona virüsü bulaştığını duyururken, hastalığın hafif geçtiğini söyledi. Çifte Omicron varyantının bulaştığı tespit edilirken, bu gelişme dünyanın önde gelen haber ajansları ve medya kuruluşlarının gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir krizin eşiğindeki Ukrayna’ya yaptığı ziyaret sonrasında hastalandığını yazan İngiliz The Guardian, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı” başlığıyla haberi duyurdu.

Gazete, “Üç aşı olan lider, Omicron varyantının tespit edildiğini ve semptomların hafif geçtiğini Twitter’dan yazdı” yorumunu yaptı. The Guardian, Erdoğan üçüncü dozunu geçen yılın haziran ayında olduğuna da dikkat çekti.

67 yaşındaki Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle bir tünel açılışında mesaj paylaştığını yazan The Guardian, “Erdoğan görüntülerde hastalık belirtisi göstermedi” ifadesine yer verdi.

Gazete, Türkiye’de yaklaşık 12 milyon Covid-19 vakasının olduğuna dikkat çekerken salgının başladığı günden beri 90 binden fazla insanın öldüğünü de hatırlattı. İngiliz gazetesi, son dönemde Omicron varyantıyla birlikte günlük vaka sayılarının 100 bini de geçtiğini yazdı.

ABD MEDYASI DA DİKKAT ÇEKTİ

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN de Erdoğan ve eşinin Covid-19’a yakalanmasını haberleştirdi.

CNN, Erdoğan’ın çok kısa bir süre önce Ukrayna’ya giderek Rusya ile gerilimi azaltmak adına Zelensky ile görüştüğünü hatırlatırken, Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna gerilimini çözmek için bir arabulucu olmak istediğinin altını çizdi.

CNN, ülke nüfusunun en az yüzde 61’inin iki doz aşı olduğunu aktardı.

ALMAN MEDYASI: ÜÇÜNCÜ AŞIYI HAZİRAN’DA OLDU

Öte yandan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Der Tagesspiegel de konuyla ilgili bir haberi okurlarıyla paylaştı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberini aktaran gazete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19’a yakalandığını ve eşiyle birlikte hafif semptomlar geçirdiğini Twitter üzerinden yazdı” yorumunu yaptı.

Çifte Omicron varyantı bulaştığını yazan gazete Erdoğan’ın üçüncü doz aşısını Haziran ayında olduğunu da aktardı.

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