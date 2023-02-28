Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu’ndan Anastasiadis’e ödül

Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu (FICAC), eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e onur belgesi taktim etti.
Alithia gazetesi, Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu (FICAC) yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonrasında federasyonun beş üyesinin Güney Kıbrıs’a gittiklerini ve dün düzenlenen törenle eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Altın Yıldız” onur belgesi taktim ettiklerini yazdı.
Habere göre Anastasadis söz konusu belgeye, Başkanlıktaki 10 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalar, dünya siyasi arenasına katkıları ve Güney Kıbrıs’taki fahri konsoloslarla iyi ilişkiler yürütmesi sebebiyle layık görüldü.
Federasyon ayrıca, eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’e de dün plaket verdi.
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