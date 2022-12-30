Dünya futbolu Pele için yasta

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele’nın vefatı sonrası dünya futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

Franz Beckenbauer: Futbol, bugün tarihinin en büyüklerinden birini kaybetti ve ben eşsiz bir dostumu… Onun yanındaki o dönem kariyerimdeki en büyük hadiselerden biridir. ABD'de birlikte hemen şampiyon olduk ve bunun üzerine Pele beni sadece kardeşi olarak nitelendirdi. Bu benim için tahayyül edilemez bir onurdu. Futbol sonsuza kadar senin olacak. Sen hep kalacaksın. Oyunun için teşekkürler Kral.

Ronaldo: Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele

Lionel Messi: Huzur içinde uyu Pele.

Neymar: Pele’den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele’den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya’ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!

Josef: Pele, dünya futbolunun unutamayacağı, belki de en büyük efsaneydi.

Vincenzo Montella: Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı.

Kylian Mbappe: Futbolun kralı bizi terk etti ama mirası asla unutulmayacak.

Enner Valencia: Huzur içinde yat Pele

Türkiye Futbol Federasyonu: Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Brezilyalı Pele, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Pele.

Beşiktaş: Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak Pele.

Göztepe: Futbolun simge isimlerinden Pele hayatını kaybetti. Futbola kattığın tüm değerler için minnettarız. Seni unutmayacağız Pele.

Brezilya Futbol Federasyonu: Kral Pele.

Almanya Futbol Federasyonu: Şimdiden seni özledik.

Santos: Sonsuz.

Manchester United: Huzur içinde yat Pele. Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığınız mutluluk için teşekkür ederiz.

Bayern Münih: Bayern Münih tüm futbol dünyasıyla birlikte tarihin en büyüklerinden birinin yasını tutuyor.

Merih Demiral: Ardında ne miras bıraktı. Efsane.

Schalke 04: Dünyanın en büyük futbolcularından biri hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Pele.

Hoffenheim: Futbolun efsanesi hayatını kaybetti, Huzur içinde yat Pele.