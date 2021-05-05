Dünya genelinde 1,18 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 279 milyon 900 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 246 milyon 780 bin ile ABD, 156 milyon 80 bin ile Hindistan, 50 milyon 90 bin ile İngiltere, 43 milyon 960 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 24 milyon 12 bin ile Türkiye, 22 milyon 410 bin ile Fransa, 21 milyon 160 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 110 bin ile Rusya, 18 milyon 470 bin ile Meksika, 17 milyon 130 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 14 milyon 50 bin ile Kanada, 12 milyon ile Polonya, 10 milyon 670 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 470 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.

Bu ülkeyi 120,93 doz ile İsrail, 107,85 ile BAE, 88,22 ile San Marino, 77,68 ile Şili, 77,44 ile Malta, 75,42 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,79 ile ABD, 73,78 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,76 ile Katar, 53,78 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan yedinci ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 12 bin 472 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,62 oldu.

14 milyon 237 bin 187 kişiye ilk doz, 9 milyon 775 bin 285 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 558 milyon 480 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 284 milyon 880 bin ile Kuzey Amerika ve 232 milyon 620 bin ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 78 milyon 110 bin, Afrika'da 18 milyon 800 bin, Okyanusya'da 2 milyon 570 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 154 milyon 998 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 241 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.