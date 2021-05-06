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Dünya Genelinde 1,21 Milyardan Fazla Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 210 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Dünya Genelinde 1,21 Milyardan Fazla Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 210 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 289 milyon 630 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 249 milyon 570 bin ile ABD, 159 milyon 930 bin ile Hindistan, 50 milyon 680 bin ile İngiltere, 45 milyon 670 bin ile Brezilya, 32 milyon 600 bin ile Almanya, 24 milyon 491 bin ile Türkiye, 23 milyon 400 bin ile Fransa, 22 milyon 110 bin ile İtalya, 20 milyon 720 bin ile Rusya, 20 milyon 720 bin ile Endonezya, 19 milyon 340 bin ile Meksika, 17 milyon 920 bin ile İspanya, 15 milyon 130 bin ile Şili, 14 milyon 570 bin ile Kanada, 12 milyon 230 bin ile Polonya, 10 milyon 830 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 480 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,11 doz ile İsrail, 109,55 ile BAE, 91,24 ile San Marino, 79,82 ile Şili, 79,16 ile Malta, 77,49 ile Bahreyn, 76,34 ile Maldivler, 74,66 ile ABD, 74,62 ile İngiltere, 66,96 ile Macaristan, 62,31 ile Butan, 62,15 ile Monako, 59,07 ile Katar, 55,75 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN YEDİNCİ ÜLKE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 498 bin 818 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 28,58 oldu.

14 milyon 402 bin 477 kişiye ilk doz, 10 milyon 96 bin 341 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 577 milyon 530 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 289 milyon 430 bin ile Kuzey Amerika ve 242 milyon 380 bin ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 80 milyon 800 bin, Afrika'da 19 milyon 160 bin, Okyanusya'da 2 milyon 780 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 155 milyon 934 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 258 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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